香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場 副刊版 2022/05/30 分享： 分享： 香港體育學院為慶祝成立30周年，將於5月26日至7月3日期間，分階段於沙田新城市廣場、將軍澳新都城中心和樂富廣場舉行巡迴展。市民可透過展覽認識體院成立至今的發展歷程，並回顧香港體壇歷來的精采時刻。 為期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 2022/05/27 會展站正式開通 重訪灣仔新舊地標 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 2022/05/21 綠色力量免費網上導賞團 大潭四塘美景歷史路綫 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 2022/05/14 挪亞方舟全新綠遊活動 農莊導賞．森系市集．工作坊 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 2022/05/07 AP鴨及PC狗全新造型 商場4大打卡位 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 2022/05/07 石崗全新豪華Glamping 入住6米波波星空營 展覽 運動員 新城市廣場 New Town Plaza