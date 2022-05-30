香港體育學院30周年巡迴展 互動專區免費入場

香港體育學院為慶祝成立30周年，將於5月26日至7月3日期間，分階段於沙田新城市廣場、將軍澳新都城中心和樂富廣場舉行巡迴展。市民可透過展覽認識體院成立至今的發展歷程，並回顧香港體壇歷來的精采時刻。

為期

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