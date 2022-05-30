東南亞運動會越南足球奪冠，越南人民湧上街頭慶祝的畫面在中國廣傳，感覺也像慶祝疫情結束，引來好多中國網友羨慕。當然了，是久違了的大型運動會的熱鬧，也是為了原本這兩年也是中國國際體育比賽盛事之年，可是由大學生運動會、亞運到亞洲盃，現在都無緣了。

特別是直接宣告不在中國舉辦，原本定明年辦的亞洲盃，中國本計劃是大規模到十城連動舉行，當中需要特別興建合國際賽事高水平的足球場館，十城十個，當中有八個是全新建造，投入之巨可想而知。北京的工人體育場賽館，早早拆建翻新，幾年來一直是北京三里屯生活圈的最大期待。往日北京國安主場在此比賽，一直是北京的體育大事。

再以浦東足球場為例，投入逾二十億元（人民幣，下同）建成，而成都的新體育中心，則有六萬人球場，NBA球場和訓練中心，更是超過六十億元。跟其他專門為今次賽事而建的專業球場一樣，最大後續問題是：將來如何好好運用？現在不僅亞洲盃不能辦了，中國國內的比賽也不知何時能開。建好球場，完全沒產出，卻要付出高昂維修費用。於是替代方案不斷提出，可如何改變用途，令球場起碼能用起來，不致白建。

浦東球場已試過辦電競賽，那開演唱會甚麼的也可以吧！但上海最近疫情嚴峻，這方向也得等疫情緩和後，即起碼是明年。

足球場不踢球，可以舉辦運動會啊！也不行，因為是專業足球比賽用球場，所以大家發現，那竟然是沒常規田徑跑道的！意味着連普通一間學校的陸運會也辦不了。

取消亞洲盃這種大型國際比賽，象徵意味很濃，即表示至少到明年夏天，中國還是極可能保持閉環，不會大規模對世界開放。