  • 28°C
香港時間 : 2022530日 (一) 02:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為何不停抖腳

副刊版 2022/05/30

分享：

分享：

很多人抖腳抖得不亦樂乎，一坐下來就開始抖，猶如開着摩打起勢印印腳，令旁人煩不堪言。抖腳行為若不是病理問題（如Restless Legs Syndrome，即「不寧腿綜合症」），也可從心理學解釋：當一個人經常處於緊張、內心不安或焦慮狀態時（其人或不自覺、沒有在意識層感覺到），身體收到信息後就會開始準備fight-or-flight（戰鬥或逃跑）的反應，體內會分泌壓力賀爾蒙（如腎上腺素和皮質醇），若過多壓力賀爾蒙聚積時，就必須做些舉動釋放能量，如：抖腳、郁身郁勢、揈手揈腳、咬手指／手甲等。

據中醫學說，對抖腳的解釋，是腎虛表現。腎有三大功能：除了腎主水外，更是「藏」和「納」，它主「收」的功能，故為何中醫解讀尿頻、失禁、遺精、早洩、盜汗、掉牙等，都是腎虛徵狀，因為腎功能下降，以致難以收斂。身體不應動時，不由自主或無意識地抖動，也是收斂不住的情況之一。

腎跟人體下肢有密切關係。腎氣足，下肢穩健，雙腳能紮實地接觸地面；腎氣開始虛弱，會有兩個明顯情況：一、膝頭開始痛；二、雙腳有水腫，漸演成下肢萎軟、乏力的狀況。因此，觀人下肢，如何走路、如何坐，大概可知其腎氣。腎氣足者，走路時雙腳從腳跟到腳掌俱能紮實貼地而行。故有謂走路時腳跟不貼地會短壽，實則指的是腎氣、腎功能的問題。腎不健，下肢必定虛弱，一坐下即抖腳，也是腎氣虧虛、肝膽不定的現象。

腎藏精，是精氣的精，腎氣充盈者，淡淡定定、氣定神閒、遇事不慌、志向深定、格局強大，皆因腎氣守得主一個人的氣魄、精神和情緒。相反，腎虛者容易驚慌、緊張、寸亂、焦躁、心急、衝動、情緒波動、有頭威無尾陣等，因為虛弱的腎氣定不住精氣、勒不住脾氣。

近年，有人提出抖腳可以燃燒卡路里、促進血液循環之說，但減肥和保健有很多方法，毋須犧牲自己的相格吧？！

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

輸到尾的姿態
2022/05/27
輸到尾的姿態
「耷耷B」公關災難
2022/05/26
「耷耷B」公關災難
廣告界之恥
2022/05/25
廣告界之恥
人搖福薄
2022/05/24
人搖福薄
疏疏肝
2022/05/23
疏疏肝
健康問題 壓力 減肥 利嘉敏 保健 水腫 失禁 盜汗

上一篇文章

閒氣勿生．茶水勿濃

下一篇文章

基層醫療
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？