西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 副刊版 2022/05/30 分享： 分享： 位於西環一向受薄餅迷愛戴的Piccolo Pizzeria，最近小店已由爹核士街搬到加多近街，更正式改名為Trattoria Piccolo。並換上全新形象和新菜單，變身型格威尼斯Cicchetti酒 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 今日 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 2022/05/28 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式 2022/05/25 CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 2022/05/24 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味 2022/05/23 即場炮製原條藍鰭吞拿魚 享最極品魚味 餐廳 美食 菜式 意大利 魚 港鐵 酒吧 海鮮 牛肉 小店