拜登訪亞「蹺不怕舊」 京須安內攘外

俄烏鏖戰，美國看準機會極力為俄羅斯放血，但老總統拜登有一點很清醒：「不可在烏打第三次世界大戰。」

的確，美國不惜為非盟國烏克蘭豪擲400億美元軍援，相當美軍費5%同時，堅定守住紅綫，防止北約捲入直接與俄戰爭，避免核毀滅風險。美拒絕為烏設立禁飛區，阻了北約國家波蘭向烏轉讓戰鬥機，也不對烏提供需要美軍現場培訓的愛國者導彈。

內部挑戰重重 京對美勿輕心

但台海呢？老總統卻沒有那麼謹慎，甚至可說顯得輕佻隨性，這就奇怪了。如果俄羅斯如此外強中乾，美國仍須投鼠忌器，那麼中國同樣擁有與美相互保證毀滅能力，而且常規軍力都經常被美捧上天，為何拜登竟多次擺出美中「打就打吧」的姿態？

拜登上周首次東亞行先後訪韓日，並在日本參加美日澳印四方峰會，總的來說祭出兩大招針對中國。

經濟上，美國率另外12國組成「印太經濟框架」（IPEF），商務部長雷蒙多直言旨在提供「中國以外的選擇」，擺明排他搞對抗；四方峰會也宣布向印太基建投資500億美元。

軍事上，相比四方峰會不點名搞打擊「非法捕魚」倡議平平無奇，拜登「爆肚」倒是真章。拜登又一次以回應提問形式揚言，若中國大陸武統台灣，美國會出手「護台」。

單獨看，這兩大招其實並無太大新意，算盤能否打響是個疑問。

只是中國當下面臨控疫情、穩經濟等巨大內部挑戰，美國看準機會從外部搞鬼，中方並不能掉以輕心。

印太經濟框架 不含貿協致命傷

先說IPEF。13國佔全球GDP 40%陣容確實強，比奧巴馬當年《跨太平洋夥伴協定》（TPP）原12國（美後來退出）還多一國。IPEF難得包括市場龐大，但出名難纏易令談判觸礁的印度，並且在除了受美制裁的緬甸，以及與華關係親密的柬埔寨及老撾以外，囊括東盟其餘7國，無疑比TPP只含4個東盟成員好得多，在美方而言可謂已相當成功。

IPEF誠然內容空泛焦點模糊，惟可預料也更為靈活。成員國只需參與電子商貿、供應鏈、清潔能源及反貪污4大範疇至少1項，代表美國可視乎個別情況，組織一系列對華更具針對性的雙邊或局部多邊合作，毋須所有成員國點頭。

其中，電子商貿與供應鏈勢是重點；美有意背住中國主導各國制定未來標準，最終迫使中國只能接受被支配或自我孤立。白宮在IPEF事實清單表明，框架會讓美國及盟友「決定道路上的規則」，確保美國工人和小企業在印太競爭，並長遠使供應鏈更具韌性，免受會令消費者承擔更高成本的干擾。

這說明美國會升級對華科技戰之餘，亦會加緊嘗試掏空中國產業。美正利用俄烏戰爭加劇世界對立大背景，一面加強拉攏韓日，在6G、芯片等高科技領域排除中國話語權，另一面藉防疫政策差異和地緣政治緊張等因素，配合制定更高的環保和勞工等門檻，驅使企業將供應鏈由中國遷至東南亞及印度。就像國務卿布林肯也在對華政策演講的，投資、聯合、競爭。

不過，不含貿易協議始終是IPEF極嚴重缺陷。美國礙於民粹保護主義，不願向東南亞及印度開放市場，卻指望對方遵從美方按自身價值觀訂出的標準，要如願難度奇高。反觀中國則是東盟、韓日、澳紐最大貿易夥伴，並與這些國家組成了降低關稅的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），年初生效起已是全球最大自貿區。

在日揚言「護台」 口術威嚇顯投機

亞洲多國也只希望在中美間左右逢源，避免過分依賴任何一方，而非選邊站充當一方遏制另一方的工具；加上美國3年後誰主白宮有極大懸念，政策延續性成疑，都使各國有所保留。南韓即擺出有別雷蒙多姿態，表明不認同IPEF旨在牽制中國，而是要在印太新秩序中實現增長並尋找新機遇，南韓等諸多成員國都與中國不可割捨，在今後形成規則過程會與華繼續緊密溝通。

至於拜登訪亞遏華另一大招，在日本這個對台野心不死的國家揚言「護台」，猶如對日澳等盟國吹起反華集結號，表面雖極為進取自信，實際卻顯出美駕馭台海局勢能力漸失，變得只能投機。

拜登已是1年內第3次這樣講，而今次事後不只白宮澄清一中政策沒變，拜登本人也出來表示對台海仍然保持「戰略模糊」。這種既要切香腸挑釁北京，又愈來愈怕自切手指的古怪操作成為常態，說明美國正設法調整卻又不敢打破戰略模糊，以在美軍優勢日益縮小下，試圖保持對解放軍威懾力。

有別於拜登所言，美國並無承諾護台。華盛頓與北京1979年建交時，即與台北斷交兼廢除盟約，僅同時以「台灣關係法」助台自衛。美長期以沒有說明會否護台的戰略模糊，來使大陸有所顧忌之餘，也防止台獨挑起戰爭把美捲入，並維持對美最有利的兩岸分治現狀。

如今拜登再三發表出位言論，則反映台海軍事平衡正不斷向大陸傾斜，美軍阻止武統把握愈來愈小，華府惟有靠出口術威嚇，再自相矛盾強調政策不變，以降低意外引發衝突風險。蘭德智庫（RAND）上周報告指出，若解放軍封鎖台灣，美軍現有力量或不足在短時間內有效解圍，對華反封鎖亦會因為中國經濟體量太大而難以奏效。

科學防疫穩經濟 反美遏華上策

事實上，即使台灣對美重要性遠大於烏克蘭，決定美軍會否介入潛在台海衝突的，始終是中美相對實力；拜登今次發言前，美方就似先向中方交了底，故不排除有選舉政治演戲成分。中共中央政治局委員楊潔篪5月中與美國安顧問沙利文通電，大篇幅嚴正批評美方頑固打台灣牌，但中美通稿均未交代來龍去脈；反觀拜登開口後，華外交部回應相對溫和，大致僅重申一貫立場。布林肯演講的正式涉台表述更是緊貼華府一貫立場，毫不出位。

不管怎樣，面對美國攪局，中國目前絕不能掉以輕心。內地近月經濟數據大幅轉弱，當局至今仍在努力探索如何達致防疫和經濟民生兩不誤，外資信心難免受到衝擊，拜登此時布局產業鏈轉移，更圖謀在台海複製烏克蘭模式，中方的確須加倍警惕。

打鐵還需自身硬。就如拜登返國途中即發生德州小學大屠殺、澳原總理莫里森在四方峰會前就輸了大選下台，內政清明對一國鴻圖永遠至關重要。中國盡快理順內部挑戰，科學防疫，穩定經濟，保持對外開放與戰略定力，加強政策溝通避免誤讀，就是反擊美國遏制最上策。

▲ 中國仍在努力探索如何達致防疫和經濟民生兩不誤，外資信心難免受到衝擊，美國總統拜登此時布局產業鏈轉移，中方確須加倍警惕。（路透社資料圖片）