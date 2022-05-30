職業教育政策 3招對症下藥

大學暑假開始和中學文憑試完結後，不少青年四出實習，但有更多人仍在尋找機會。而立法會剛好在上星期有「推動職業教育發展，培養人才構建多元出路」的動議辯論，更有11位議員提出修正案，時機配合得當，只可惜未見坊間有熱烈討論--此現象亦反映，縱然完善選舉制度後的議會，有空間從多角度探討關乎下一代及香港未來之重點政策，但由於課題欠爭議，傳媒便往往提不起勁帶動輿論引起公眾注意，實在值得新聞業界反省反思。

固然，職業教育議題確實既多層次也複雜，尤其雖然其政策落腳點主要在學校，但關鍵持份者卻涉及整個社會（例如僱主），並不能單靠教育局作統籌。故從解困新聞學角度，我們得先釐清以下兩類宏觀問題，方能對症下藥，訂定針對性答案。

第一類可概括為「內部問題」，也就是與教育界直接相關的持份者和措施。綜合過去10年的報道和分析，可以濃縮成3個原因：

制度失衡輔導難 家長存偏見

（a）教育制度失衝--有許多學者認為，本港由於自上世紀90年代開始，便把絕大部分學校變成文法學校，令「考公開試再進入大學」成學界主流，而其餘多數是修讀國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）的較富裕學生，結果已遭邊緣化的職業教育也就間接被再貶一級；如今政府想打倒沿用30年之政策，重新吹捧職業教育，便得進行連根拔起的結構性改革。

（b）老師難以輔導--另一個經常在教育界聽到之難題，是前綫老師以至校長本身缺乏對不同行業「行情」的實際認知，遑論疫情前後工種和工作性質有何變化，於是極難為學生作生涯規劃，以及升學就業輔導。

留意約8年前起，教育局每年撥50萬元予中學推動生涯規劃，但不少學校只用來辦升學講座，以及提供職業或能力導向測試，以向當局交代，對協助老師輔導學生如何銜接職場卻未必實用。

（c）家長固有觀念--此乃一般被描繪為家長仍抱持「工字不出頭」之想法，但實情卻更加複雜：當下家長們的平均學歷與家境，皆較30年前為高，於是他們既不急着要下一代養家（且聽到很多家長說：「養到自己已經好好」），亦不介意青年人多花點時間摸索，乃至部分人「肉痛」子女上班辛苦。在這種社會氣氛下，過去以「直接銜接職場讓你早日賺錢」作賣點的職業教育，相對而言不夠吸引力。

至於第二類的「外部問題」，則主要牽涉香港自身經濟乃至全球科技發展等3方面：

〔i〕市場實際需求--現實是，即使政府連同校方在生涯規劃和職業教育方面做得多好，但真正績效始終繫於僱主需求。簡而言之，就是很多職位空缺都以擁有學士學位作為最低申請門檻，也就是所謂「文憑主義」或「學歷通脹」現象：有學位不一定能找到工作，但無學位卻幾近沒可能找到有相當工資水平的穩定工作。

市場需求模式變 港定位不清

〔ii〕工作模式變化--斜槓族（slashers）的趨勢，配合疫情期間自由業及在家工作的模式，加上電子商貿提供的創業機會，間接令職業教育更難推行：因為科技令大量專業技術變得較以往容易（例如媒體製作），且行業對使用軟件的需求變化很快，於是愈來愈多年輕人寧可邊做邊學、邊打工邊創業，不願煞有介事地走入所謂職業教育的career track。

〔iii〕香港未來定位--過去香港作為外國企業進入中國的門戶、內地企業走出去的跳板，特區的國際經濟功能非常清晰；也正因如此，才會在上世紀90年代開始淘汰職業先修學校。

然而，隨着中美貿易摩擦至近期俄烏衝突，東西方產業鏈「脫鈎」之大勢成形，令香港作為外循環主角的效能充滿不穩定性，但要融入大灣區內循環卻仍是不得要領（像語言能力）。搞清楚香港怎樣與內地城市競爭協作，始可看透實際上哪些行業真有機遇（例如中醫藥業前景），然後方能負責任地向下一代推動職業教育。

把關於職業教育政策的問題作以上分類後，我們便會發現內部問題的（a）、（b）和（c），原來與外部問題的〔i〕、〔ii〕和〔iii〕各自對應：文憑主義導致教育制度失衡；工作模式和工種出現急劇變化，令教師難以輔導學生作生涯規劃；香港未來定位模糊，讓家長更不急於推子女到職場，更延續他們對香港經濟和前景之固有觀念。

如何解困？針對（a）與〔i〕、（b）和〔ii〕、（c）及〔iii〕這3個綜合問題，當局可考慮下列以「融合內外矛盾」為本的新措施--

第一，把工作實際需求融入教育制度核心：具體做法是所有學生必須有實習經驗，才有資格畢業，校方可透過舊生網絡，與不同機構合作，或把部分校內行政工作分配學生用課堂時間完成（包括把工作表現計入學分），甚至由高年級學生負責管理；此外，各科目除了有基礎認知和理論部分，也需要闡明所學的知識能如何在社會與商界層面應用，以及學術界相關發展。

推實習數據支援 扭轉舊思維

第二，用職業趨勢數據庫支援老師輔導：用心做好職業教育發展，就必須超越教育局的工作範疇，聯同負責勞工、經濟及科技政策的不同單位，為老師度身訂造一個容易操作的「職業趨勢數據庫」，並輔以實例短片，讓他們能更深入認識各行各業的最新形勢，從而調整其教學和輔導方式。

第三，讓家長充分明白香港當前形勢和未來定位--目前本港「家長教育」框架偏向親子溝通、品格培養、情緒管理、正向心理等範疇，但要扭轉其固有思維，容讓自己子女突破過去框框而走入正途，則家長須客觀認識時代正如何轉變，特別是國家整體規劃及特區目前面對的政經挑戰。