  • 28°C
香港時間 : 2022530日 (一) 02:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Gucci智能戒指 監測心率睡眠質素

行政人員版 2022/05/30

分享：

分享：

時尚品牌Gucci與可穿戴智能裝備初創公司Oura合作，推出18K黃金智能戒指，能夠實時監測用戶心率和睡眠質素。產品已在官網發售，定價8,500元。

智能戒指由黑色合成剛玉（synthetic

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作
今日
機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作
Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫
2022/05/27
Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫
蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項
2022/05/27
蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項
提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0
2022/05/26
提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0
蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播
2022/05/26
蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播
商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 產品 品牌 GUCCI

上一篇文章

92%人力主管擬用AI 增招聘效率利管理流程

下一篇文章

機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？