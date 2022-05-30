機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作 行政人員版 2022/05/30 分享： 分享： 機械人種類層出不窮，美國西北大學近日研發了機械蟹，外形只有0.5毫米闊。機械蟹可遙距控制，未來可以在狹小的空間裏，執行簡單任務。 研究團隊表示，機械蟹的遙距操控方法簡單，可以透過激光向機械蟹添加熱量，其 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Gucci智能戒指 監測心率睡眠質素 今日 Gucci智能戒指 監測心率睡眠質素 Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫 2022/05/27 Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫 蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項 2022/05/27 蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 2022/05/26 提升企業網絡安全 專家倡採ZTNA 2.0 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 2022/05/26 蘋果開發者大會 6月7日凌晨網上直播 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 機械人