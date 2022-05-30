機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作

機械人種類層出不窮，美國西北大學近日研發了機械蟹，外形只有0.5毫米闊。機械蟹可遙距控制，未來可以在狹小的空間裏，執行簡單任務。

研究團隊表示，機械蟹的遙距操控方法簡單，可以透過激光向機械蟹添加熱量，其

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