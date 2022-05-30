陳智思：新聞稿寫法 下屆政府要改善 政治版 2022/05/30 分享： 分享： 新人事新作風，下屆政府有何需要改革？服務過4任特首的行政會議召集人陳智思，對政府新聞稿的寫法，似乎很有意見，形容有如律師角度撰寫，下屆政府要改善。 據知，候任特首李家超私下也表示，未來要改善政府的信息發 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 「長期不回港」 李永達陳樹英退民主黨 2022/05/28 「長期不回港」 李永達陳樹英退民主黨 羅范椒芬不留任行會 讓位年輕人 2022/05/27 羅范椒芬不留任行會 讓位年輕人 行會四朝元老 陳智思留或退？ 2022/05/26 行會四朝元老 陳智思留或退？ 回歸25年主題曲《前》 姜濤有份唱？ 2022/05/25 回歸25年主題曲《前》 姜濤有份唱？ 限聚令研公告方式修改 惹議員不滿 2022/05/24 限聚令研公告方式修改 惹議員不滿 政治 行政會議 陳智思 李家超 疫情 媒體 財政司 陳茂波 興趣 律師