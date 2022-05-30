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陳智思：新聞稿寫法 下屆政府要改善

政治版 2022/05/30

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新人事新作風，下屆政府有何需要改革？服務過4任特首的行政會議召集人陳智思，對政府新聞稿的寫法，似乎很有意見，形容有如律師角度撰寫，下屆政府要改善。

據知，候任特首李家超私下也表示，未來要改善政府的信息發

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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