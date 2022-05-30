港大研AI溺水偵測 轉送泳池實況 港聞版 2022/05/30 分享： 分享： 再有女童在私人會所泳池遇溺死亡，泳池安全問題備受關注。香港大學工程學院早前針對泳池遇溺者，研發了一套人工智能溺水偵測系統，利用人工智能將實時偵測的泳池狀況轉達予救生員，增加遇溺者獲救機率，目前已有兩間 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 會所女童遇溺 拆解私人池問題 今日 會所女童遇溺 拆解私人池問題 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 今日 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 今日 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 你可能感興趣 會所女童遇溺 拆解私人池問題 今日 01:00 會所女童遇溺 拆解私人池問題 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 今日 01:00 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 今日 01:00 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 救生員 科技行業 科技軟件 科技硬件 香港 人工智能 運動 鏡頭 泳池 游泳