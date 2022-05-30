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港大研AI溺水偵測 轉送泳池實況

港聞版 2022/05/30

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再有女童在私人會所泳池遇溺死亡，泳池安全問題備受關注。香港大學工程學院早前針對泳池遇溺者，研發了一套人工智能溺水偵測系統，利用人工智能將實時偵測的泳池狀況轉達予救生員，增加遇溺者獲救機率，目前已有兩間

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