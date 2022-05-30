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會所女童遇溺 拆解私人池問題

救生員身兼多職 准帶大型浮床阻視綫

港聞版 2022/05/30

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西九龍私人屋苑君臨天下會所，周六晚上發生兩名7歲女童在泳池遇溺慘劇；職員發現後報案，二人昏迷送院搶救，其中一人不治，一人命危。

有資深救生員分析，今年救生員人手緊張，不少私人池以最低人手比例運營，加上私

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