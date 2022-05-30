會所女童遇溺 拆解私人池問題 救生員身兼多職 准帶大型浮床阻視綫 港聞版 2022/05/30 分享： 分享： 西九龍私人屋苑君臨天下會所，周六晚上發生兩名7歲女童在泳池遇溺慘劇；職員發現後報案，二人昏迷送院搶救，其中一人不治，一人命危。 有資深救生員分析，今年救生員人手緊張，不少私人池以最低人手比例運營，加上私 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 今日 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 今日 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 港大研AI溺水偵測 轉送泳池實況 今日 港大研AI溺水偵測 轉送泳池實況 你可能感興趣 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 今日 01:00 去年亦有小童溺斃 救生員涉夾口供 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 今日 01:00 集體遇溺常見 「1對1」保子女安全 港大研AI溺水偵測 轉送泳池實況 今日 01:00 港大研AI溺水偵測 轉送泳池實況 君臨天下 泳池 私人屋苑 水上活動 救生員