晉達透視 |「優質」投資    豈止抵禦通脹

公司產品或服務的創新及可持續性有助於保持盈利，為企業帶來持久的競爭優勢，並有助在艱難時期保持穩健、在復甦期間提供增長潛力。



新冠疫情之後，市場面臨前所未見的不確定因素。隨著能源危機及供應鏈瓶頸等挑戰揮之不去，原先對通脹只屬暫時性的預期已有所調整；同時不少企業面對投入成本趨升，而央行則準備加息。在此環境下，一味追隨傳統基準指數或非明智之舉。



對於追求穩健回報的投資者而言，優質股正提供了一個有效的方案。優質公司具備持久的競爭優勢以達致長期的結構性增長；由於盈利模式的可重複性高，在經濟艱困時期仍能保持韌性，且無論宏觀環境如何都有能力創造現金流，令優質公司有機會取得跑贏大市的表現。



5項優質公司所具備的重要特性：

對投資者而言，優質股經得起時間考驗的特性非常重要。具體來說，三項核心特性——持久競爭優勢、低資本密集及低負債——有助優質企業免受通脹和加息造成的傷害，並取得穩健的盈利增長。

晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南先生表示：「我們相信不論宏觀形勢如何，優秀的公司都能帶來穩定的長期表現和增長。例如，複雜或長期的供應鏈問題在後疫情時期相當普遍，但卓越的科技軟件公司不太可能像其他公司那樣受到這個問題的負面影響。」



獨特的優質，跨越價值及增長



然而市場對於優質一詞的廣泛使用，令其容易與增長或價值型投資混為一談。舉例來說，傳統觀點認為，投資者應該在通脹環境下支持具增長潛力的公司，因為它們擁有定價能力和資本密集優勢。但是，即使在市場暢旺期間，高固定成本的公司通常被視為「低質素」企業，因為在通脹時期表現可能更為遜色。相比之下，優質公司有能力在整個市場周期中取得穩健盈利增長，即使不斷上升的成本為未來的盈利能力添加不確定性。



另外，投資者普遍認為在通脹和加息時期須持有價值股或周期股。這是因為投資者憧憬隨著貼現率上升，持股將受惠於較低的初始估值及較短期的現金流。然而，當利率上升，資產負債表較強的優質公司通常較少受到融資成本上升的影響，而由於這些公司持有淨現金，亦直接受惠於加息環境。整體而言，相對於價值股或增長股等投資者較熟悉的風格，優質股投資別樹一幟。



以優質股為核心配置



簡而言之，優質股票能夠應對市場萬變，亦有創造出色回報的潛力；將此獨特資產納入投資組合的核心配置，將有助在整個投資周期中創造更平穩的表現。



晉達資產管理的優質股票投資方針真正演繹了「優質」的理念，只專注於估值吸引的最佳優質公司，並相信這些公司將在整個周期中帶來長期優秀的表現。晉達資產管理優質股票團隊投資總監Neil Finlay先生表示：「我們對晉達的投資方針充滿信心，相信能夠在通脹環境下表現良好，並能在市況疲弱時期保持穩健。」



現階段科技軟件、必需性消費品及健康護理等行業都提供眾多優質機遇，但唯有持續投入研發，透過產品創新及鞏固進入門檻的佼佼者能夠從中脫穎而出。其中在數據使用和數碼化、人口老化及健康護理、營養和健康等關鍵長期趨勢均有顯著影響力的公司將會是理想的選擇。

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（特約）