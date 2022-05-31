目前不敢大注買舖 葉茂林：除非極優質

疫情緩和後，投資市場稍轉好。耀才證券（01428）主席葉茂林認為要分析樓市股市，最關鍵是國際局勢，對中國經濟影響多大。物業方面，他謂現時仍會留意最優質商舖。

恒指近期稍穩定，樓市表現同樣平穩。葉茂林指，

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