目前不敢大注買舖 葉茂林：除非極優質 地產版 2022/05/31 分享： 分享： 疫情緩和後，投資市場稍轉好。耀才證券（01428）主席葉茂林認為要分析樓市股市，最關鍵是國際局勢，對中國經濟影響多大。物業方面，他謂現時仍會留意最優質商舖。 恒指近期稍穩定，樓市表現同樣平穩。葉茂林指， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 整體商業氣氛稍轉好 工商新盤投資者留意 今日 整體商業氣氛稍轉好 工商新盤投資者留意 戴德梁行促成 今年最大額買賣 2022/05/24 戴德梁行促成 今年最大額買賣 正八廖偉麟冀遊日 計劃增持大阪物業 2022/05/24 正八廖偉麟冀遊日 計劃增持大阪物業 萊坊兩大刁涉資23億 成「酒店專家」 2022/05/17 萊坊兩大刁涉資23億 成「酒店專家」 美聯工商舖擴充 金鐘新辦公室入伙 2022/05/17 美聯工商舖擴充 金鐘新辦公室入伙 耀才證券金融（01428） 疫情 中國 經濟 美國 商舖 葉茂林 豪宅 銀行 中環