Airbnb退出中國

Airbnb被認為是最後一家退出中國市場的美國互聯網服務相關大企業，那代表中國和世界的網際經濟圈真徹底分開了嗎？

事實上，Airbnb保留了中國團隊，停了的是在中國境內的民宿定單服務，但就保留了中國人在海外旅行時訂房的服務。消息一出，還真有不少歎息，方才發現，都有不少朋友是Airbnb的房東，有些更是有幾個單位在手，之前一直有這方面的收入，真不知這日後會否影響到房產市場。

其實，Airbnb在中國口碑不錯，第一個印象是，房東朋友都反映，Airbnb的租客質素較高，可能和他們都多有海外旅遊經驗，後台本身又特別注重雙方的口碑和真實評價有關，以至租或住兩邊都較負責任。

另一值得留意的是，這次撤出中國市場，是再次證明外國互聯網公司在中國水土不服？還是它們確實不夠中國本土的對應產品競爭？可以說，住民宿，先跟房東溝通建立較信任關係，這旅行租房方式確非中國主流旅客習慣。仍有很多人要跟旅行團，傾向自由行的也多習慣在幾大訂房網站找房，這使Airbnb的訂法相對變得繁瑣，而未必是因為租客覺得在這平台上訂房更貴，或是佣金太低沒利可圖。

那由亞馬遜、領英到Airbnb，沒有一家外國的領頭羊能在中國立足，中國又有成功衝出去的嗎？TikTok該是唯一的一家，簡直是真正獲大成功的中國輸出了。DiDi在南美洲也有不少業務，但就數不到更多了。雖說Facebook在中國沒能看到，但其實，它每年有近100億美元來自中國的廣告收入，主要是中國公司要向中國以外的世界傾銷打廣告，不能完全切斷中國和世界互聯網的所有溝通渠道。