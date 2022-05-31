昨日談及，腎主人體之「藏」、「納」、「收」功能，不僅於臟腑層面，在精、氣、神的層次上，腎也擔當着非常重要的角色。以下是腎能機開始下降的現象，都是反映體內「藏」、「納」、「收」的能力不足：一、尿頻/尿滲；小便多泡/混濁。二、水腫。三、牙齒鬆脫動搖。四、男性遺精早洩；女性帶下清稀、子宮下垂、不孕、小產、停經。五、健忘。六、骨質疏鬆易骨折。七、脫髮。八、頭髮早白。九、耳鳴及聽力減退。十、腰痠疼痛。

腎不好的人，面呈晦黑。《黃帝內經．靈樞．五閱五使》云：「腎病者，顴與顏黑」，因腎藏精血，腎虛者，血液不能上榮面部，故面色總是帶黑。要養腎，有中醫知識的朋友都懂按腳部的湧泉、太溪和復溜穴，亦必定聽過黑色食物如黑豆、黑芝麻要多吃；至於補腎海產，首選海參，但痛風和熱底者則不宜服。

其實，還有一個非常有效的養腎方法，毋須花費又適合所有體質，只要持之以恒，效果勝過吃補品——那就是專心呼吸。為何呼吸跟腎有關？很多人以為，呼吸只屬肺的範疇，其實不然；腎主納，人體吸氣的動作和過程，即是納氣，故可先留意自己是如何吸氣的，大概即知腎能量是強是弱。

腎納氣的意思，是指腎攝納由肺所吸入的呼吸之氣，若腎氣充足，納氣之力是強大的，呼吸能均勻和深厚；相反，腎氣不足的話，收納功能無力，氣一吸就要呼出來（納不住），故呼吸表淺，吸短呼長/吸少呼多，甚至容易氣喘。因此，壯腎最緊要鍛練自己的呼吸，吸要深入丹田（丹田又稱為氣海，即是氣的泵），要練習把丹田的氣有力地守住，然後才呼，以做到吸、守和呼都可以長而均勻（例如吸時慢慢數四下、守氣丹田亦數四下，呼再數四下）為目標，這樣可以啟動腎的能量。初時練習比較難，因大部分都市人已習慣表淺呼吸，但這是壯腎最關鍵的工夫，每日花十分鐘腰背伸直坐下或站樁意守丹田鍛練呼吸，可大大改善體質。