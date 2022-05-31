以結果為目標 毋忘初心改變思維

秉持「以結果為目標」的原則，積極為市民解決問題，乃候任特首李家超已公布的施政方針之一。倘若此方針能夠落實，妥善解決土地房屋供應等社會問題，這將會是全香港700多萬名市民樂意看到的結果；然而，即使政府領導層有願景和目標，但各個部門目標不一致、不齊心執行，再宏大的施政理念亦只會淪為口號，或成為一小撮人的政治光環，成果遙遙無期。

筆者認為，新一屆特區政府的首要任務，是改變全體政府職員的思維、心態和行事模式，團結各個部門發揮應有職能，積極落實政策、達成目標，如此才能根治問題，為民解困。

以擁有4,000多人龐大團隊的地政總署為例，在80年代，很多測量系畢業生都渴望加入政府，謀得薪高糧準的職位，而筆者當時在私人機構工作約6年後，在90年代初獲地政總署取錄，以合約形式受聘2年7個月。在地政總署短短兩年多的工作經驗，使筆者獲益良多，同時也讓我深深感受到，私人機構和政府工作有莫大的文化差異。

還記得當年收到任何一個地政申請，第一時間需要傳閱大約10個有關部門，及後收到正面回應固然高興，如收到否定回覆，可以嘗試解決或游說；最難熬就是得不到任何回覆，只能再三跟進，希望有關部門作出回應，最終大部分時間都耗於無盡的等待和文書工作上。

部門各有考量 磋商多進展少

無論項目對社會及經濟民生有多大裨益，各政府部門都有不同的着眼點，部門與部門之間有各自的考量，地政總署很多時候無法解決其他部門的反對原因；即使去到局長級，大家都是磋商再磋商，甚少取得進展；盡管政府部門為某些工作定下時間承諾，但非自身部門造成的延誤，卻不計算在內，不用承擔責任。

面對這種情況，加上政府部門間缺乏統籌，大家沒有動力在合理時間內完成工作，只要把程序做足，若其他部門不配合而造成延誤，非我之罪。在這個大漩渦中，許多擁有雄心壯志的年輕測量師，難以得到工作上的滿足感，其鬥志和熱誠漸漸被磨掉，迫不得已接受這種官僚文化，久而久之隨波逐流，迷失之餘，做事欠缺清晰目標，最終受苦的，是追求安居樂業的百姓。

讀者不時從報道看到，某些大型地皮有過千個單位通過審批，但有多少人明白，這些成果背後經歷了冗長的規劃程序，亦需要解決地契、補地價和種種技術問題？土地房屋項目動輒需時5至10年才能落實，現今的發展流程比數十年前更加複雜，單是一個項目的團隊，已包括建築師、工程師、測量師、園藝師等，他們處理不同範疇，也需要與各大政府部門商討解決方案。

增強統籌執行 提高施政效率

在商業社會工作，大家必須尊重各個崗位的職能，發揮所長，才能達到目標，因此政府亦應該加強培訓和溝通工作，讓團隊更加了解政策的初心、目標以及落地時應有的心態，如此一來，定必可以減省行政批核的時間，同時亦可以避免前綫執行者因誤解或不理解，而只向高層索取指令、不妥善運用其專業知識和判斷。

有關的培訓和溝通工作，也是商界和專業學會一直鼓吹和實行的一環，以私人機構為例，為了將發展理念和目標由上而下清晰交代，各大機構每年均舉辦集思會或員工大會，不僅為管理層和職員提供溝通互動、發表意見、了解問題癥結的機會，也讓他們了解機構訂立的整體目標和應有的處事態度，使他們團結一致，積極解決問題，朝着共同目標進發。

相信候任特首李家超也察覺到目前政府運作的不足之處，其選舉政綱強調要增強統籌執行，建議各部門檢視運作方式、行政程序及相關法例，減省不必要或重複的環節，提高施政效率。新一屆政府將由3司13局，擴大至3司15局，並增設3個副司長職位，其中運輸及房屋局將會分拆成為運輸及物流局和房屋局；此外，李家超亦提出成立公營房屋項目行動工作組和土地房屋供應統籌組，加快造地建屋速度，縮短公屋輪候時間。

重組政府架構將有助政策落地，筆者認為這些改變是個好開始，值得支持，也拭目以待往後發展。

棄把關者思維 要扮演促進者

地政總署的工作，需要得到多個技術部門支持和配合方能成事。多年來，地政總署的執行者都以把關者（gatekeeper）的思維，處理地政及房屋事宜，未有扮演促進者（facilitator）的角色，取態過於被動。在某些事宜上，技術部門只從自己角度考慮，寸步不讓，忽視社會所需和現實情況，導致項目停滯不前。如果各部門只擔任把關者角色，獨善其身，缺乏目標為本的思維和跨部門合作的能力，這是很可悲的，容易造成現今香港面對的高樓價但居住質素下降等問題。

筆者認為，地政總署作為香港絕大部分土地的業主，應當被賦予更大權力，擔任統籌及促進角色，帶領各方積極尋求解決方案，突破困局，盡最大努力促進任何對市民及經濟有所裨益的項目進行。當中最重要的，不只是將政府目標清晰地轉達至前綫工作團隊，團隊也必須接受工作文化的改變，思維要追上，從把關者角色提升為促進者。

筆者明白，地政事宜相當複雜，箇中利益龐大，為了避免任何不公或偏私的情況，某些程序是必須的；然而，測量師們不應受到不必要的程序纏擾，更絕不該利用這些程序，作為拖慢工作的藉口。他們應當發揮專業精神，作出專業判斷，敢於做事，積極解決問題，以達成目標為己任。筆者一直認為，假若測量師不發揮他們的專業判斷，純粹處理一些看懂英文、明白程序便可以完成的地政工作，那是如此浪費他們的專業知識和經驗；地政總署的管理層亦必須明白，當下屬有排除萬難的決心向目標進發，理應給予無限支持及鼓勵，否則甚麼抱負和雄心壯志都會被磨掉，長久以來的土地房屋供應問題也得不到解決。

以建屋數目為例，即使政府高層訂立了相關目標，但在工作層面及處理上從不過問，前綫執行者缺乏支持，試問怎能達成目標？又以技術問題為例，各業主會四出尋求專業人士協助，盼能夠找出解決方案，但政府部門為了避免受到批評，或被指摘官商勾結，不主動對外尋找可行方案，面對問題裹足不前。

事實上，只要做到不偏不倚，跟隨政府方針解決問題，何須懼怕無理批評？希望來屆政府真正做到善用政府、機構、民間等各方力量，下定決心，堅定地朝着增加土地房屋供應的目標邁進，改善市民的生活環境。

疫情期間，紀律部隊在抗疫工作上的行事速度、決心和成效有目共睹：消防處提供多種聯絡方式，協助安排有需要的人士盡快入住社區隔離中心；入境處日以繼夜工作，使方艙醫院得以在短時間內投入運作，及後亦參與管理隔離設施。他們的執行力強、辦事效率高，令服務有所改善，迅速為市民解決燃眉之急；此外，各大政府部門包括地政總署，在疫情期間也有派員參與防疫工作，可見只要政府各部門敢於做事、同心協力，絕對有能力為社會帶來正面影響。

須管理層支持 以專業精神解困

香港社會存在的問題，非一日之寒，政府部門的執行者需要得到管理層支持，並發揮專業精神處理迫切性問題，問題才能得到解決。以2017年生效的私營骨灰安置所發牌制度為例，其原意是確保私營骨灰龕符合法定和政府規定、保障消費者權益以及確保業界採用可持續發展的營辦模式，但技術部門以現今條例，審視以往的構建物是否合規，業界實在難以執行，導致多年來144宗申請個案當中，只有8個骨灰龕場獲得發牌、1個取得豁免書，不少先人骨灰需長期存放於骨灰暫存設施。

今年年初生效的劏房租務管制條例是另一例子，條例純粹回應一些壓力團體關注的議題，卻未有處理劏房單位的消防安全及衞生問題，這些例子足以帶出問題的癥結：有政策但沒有真正解決問題。

各位測量師朋友，尤其是年輕一輩，筆者衷心希望你們能夠重拾當測量師的初心，向目標進發，在工作上尋求滿足感和成就感，為香港的未來和建設作出貢獻，為自己的人生寫下光輝一頁；筆者亦期望來屆政府能夠將政綱轉化為服務市民的方向，凝聚各界力量，上下一心解決問題。在此謹祝李家超先生上任後工作順利、克服困難，秉持「以結果為目標」的原則解決問題，造福社會各階層。

▲ 地政總署應被賦予更大權力，擔任統籌及促進角色，帶領各方積極尋求解決方案，突破困局，促進任何對市民及經濟有裨益的項目進行。（資料圖片）