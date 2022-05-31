亞洲對手加快重開 恐削港競爭力

香港國際機場曾是世界最繁忙的機場之一，但現時卻變得十分冷清。嚴格的飛行禁令和檢疫措施，導致航空乘客人數銳減，居民淨流出已經持續多月，本月乘客流動趨勢稍有逆轉，但仍遠不及新冠疫情前正常時期（圖一）。除了旅客受阻，嚴格的限制也會影響到作為經濟支柱之一的航空貨運。在本文中，我們將分析疫情對香港航空業以及其競爭力的影響。

港航空客運量 僅疫前2%

為防境外輸入，對於出現疫情的地區，本港實施嚴格的航班禁令。自今年1月Omicron變種病毒爆發，機組人員面臨的檢疫要求也更加嚴格，航空業遭到致命的打擊，不過隨着疫情持續緩和穩定，這些措施近期有所寬減。

在2020年，全球各地都處於封城狀態，所以香港和其他市場的差異並不明顯；但今年世界其他國家及地區陸續開放，香港卻在原地踏步，並且受到斷斷續續的限制。因此，香港航空業是亞洲表現最差的地區之一，客運量徘徊在疫情前水平的2%左右。

與內地貿易額 遜亞洲多地區

航空運力下降，以及對機組人員的檢疫措施收緊，對貨運的影響更加廣泛。空運在香港的對外貿易中，扮演着重要角色，在所有的運輸管道中，空運貨物價值佔貿易總額的42%。在收緊機組人員檢疫規定前，香港和其他亞洲市場與內地貿易的增速大致相當，但根據最近資料顯示，內地與香港3月的貿易額按年下降16%，而日本、韓國、新加坡、台灣等幾個主要亞洲市場卻按年增長12%，表明邊境管控可能是當中差別的決定性因素。

為了更具體地衡量香港與其他亞洲競爭對手的表現，我們以新加坡作例子，並將本港及新加坡的旗艦航空公司--國泰航空和新加坡航空的資料測算。2021年，香港國泰航空客運量相當於疫情前水平的8%，今年4月降至2%，而同期新加坡航空客運量則由疫情前水平的33%上升到63%；航空貨運方面，2021年兩地復甦幅度相近，達到疫情前60%左右，但此後出現了明顯差異，到上月本港下降至疫情前29%，而新加坡則上升至72%（圖二）。

總體而言，今年本港的亞洲競爭對手正加快重開步伐，與本港正逐漸拉開差距，例如新加坡航空的客運和貨運都可見明顯復甦。問題的嚴重性不僅在於居民外流，更在於香港在全球的角色和與世界的聯繫，如果香港仍然滯後，一旦短期壓力變成永久性，香港在航空領域將會失去相對競爭力。

▲ 嚴格的飛行禁令和檢疫措施，導致本港航空乘客人數銳減，居民淨流出已持續多月。（資料圖片）