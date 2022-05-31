Tesla導航更新 計算天氣預測耗能 行政人員版 2022/05/31 分享： 分享： 電動車製造商Tesla的汽車導航系統，不但可規劃路綫，更能通過距離、海拔變化等數據，預測電動車的能源消耗量。最近導航系統進行更新，能透過計算天氣數據，預測更精準的能源消耗量。 當更新 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 今日 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作 2022/05/30 機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作 Gucci智能戒指 監測心率睡眠質素 2022/05/30 Gucci智能戒指 監測心率睡眠質素 Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫 2022/05/27 Niantic推AR社交App 讓Pokémon GO玩家連繫 蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項 2022/05/27 蘋果要求下月底前 App須設「刪除帳戶」選項 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 電動車 天氣 導航