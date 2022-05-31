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裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多

行政人員版 2022/05/31

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三星（Samsung）去年推出Galaxy Watch4系列智能手錶，是首款採用Google Wear OS 3.0系統的智能產品，惟初期無法使用Google自家語音助理Google

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