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搞笑功夫造型迷你兵團 齊集太古城中心

行政人員版 04:00 2022/05/31

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人氣動畫《迷你兵團2》稍後將會上映，今次迷你兵團為拯救犀利哥，臨急抱佛腳苦學功夫，齊心合力向6大惡人挑機，見證犀利哥崛起。黛安打聽到，角色總動員將以惡搞功夫造型齊集太古城中心，同大家進行刺激好玩嘅武打夏日訓練。

公關姊妹話，6月17日至7月31日期間，太古城中心將打造「壞蛋練成武道館」主題活動，商場2樓中庭及中橋會化身《迷你兵團2》中首次出現嘅功夫世界，誠邀各位親臨武道館學習真．惡搞功夫，仲可以進行各項挑戰㖭。到時以功夫造型亮相嘅加分、小小超及阿卜就會喺武道館入口等候大家，場內仲設有多個打卡位，例如「迷你練功房」、「禪修蓮花池」及「生肖形意壁」，記得去影相呀。而場內嘅《迷你兵團2》影院更會播放全新預告片，大家可置身電影海報與心愛嘅角色打卡合照，一齊創造開心好玩時刻。

化身機場精品店　過百貨品任揀

粉絲亦唔好錯過化身機場嘅迷你兵團精品店，店內有過百款主題精品任揀㗎。而7月2日及7月16日，迷你兵團更會隨時驚喜現身武道館與大家見面切磋，歡樂氣氛必定滿瀉。此外，喺太古城中心以電子消費滿指定金額，及下載TAIKOO+流動應用程式並登記做LIVE+會員，更可換領現金券或可參加「擴香石彩繪班」㖭。

本文轉載自《晴報

壞蛋練成武道館

迷你功夫擂台

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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