蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」

【本報訊】香港曾經有為教育放棄高薪厚職的「5個小孩的校長」，在英國蘇格蘭北部的一個小島，亦正在聘請一名「5個小孩的校長」，但與前者不同的是，今次受聘的校長年薪逾6.1萬英鎊（約61萬港元）。

綜合外媒報

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