蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 行政人員版 2022/05/31 分享： 分享： 【本報訊】香港曾經有為教育放棄高薪厚職的「5個小孩的校長」，在英國蘇格蘭北部的一個小島，亦正在聘請一名「5個小孩的校長」，但與前者不同的是，今次受聘的校長年薪逾6.1萬英鎊（約61萬港元）。 綜合外媒報 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 2022/05/30 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 2022/05/27 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 2022/05/26 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 企業挽留新員工 10招助適應工作 2022/05/25 企業挽留新員工 10招助適應工作 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 2022/05/24 港員工5大價值主張 首要工作生活平衡 職位招聘 求職招聘 英國 學校 蘇格蘭 小學 天氣 英鎊