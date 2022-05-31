MARKET PLACE線上品酒會　葡萄酒大師與你細味Bouchard Père et Fils佳釀

網上品酒會在近年愈來愈流行，與其他人於電腦屏幕前對喝交流，學習知識和得到資訊已不是新鮮事。然而單靠網上進行品酒分享，酒迷只能單憑網上評語和印象來買酒，而未能先品嚐再決定，其實與一般單憑閱讀tasting note來買酒無異。MARKET PLACE 深明品酒，除了單靠評語，還得靠視覺、嗅覺以及味覺拼合而成，才算得上是真正的品酒體驗。因此，MARKET PLACE便體貼地將美酒直送俯上，為yuu會員和特選客戶提供最佳網上品酒體驗。於剛過去的周五，便邀請了星級釀酒師廖碧兒，以及Maisons & Domaines Henriot品牌大使兼亞太區出口總監Mr. Victor Pepin，帶領大家品味勃艮第最大酒莊Bouchard Père et Fils的5款精選佳釀，細味每款葡萄酒的特質和故事。

擁有勃艮第之魂的300年酒莊



MARKET PLACE一直致力搜羅世界各地美酒佳釀，無論在款式、味道、產地和價錢方面都給予酒迷很大的選擇空間，當然還有豐富的配酒美食。品牌近年亦為會員設計不少獨家活動，一起品味生活。對愛酒人士來說，線上品酒會不止可以跟世界各地的專業釀酒師和品酒師交流，還可以搶先品嘗各地美酒，深入認識各國優質酒莊。



今次品酒會主角是創立於1731年的Bouchard Père & Fils，是勃艮第歷史最悠久的酒莊，擁有最大的一級和特級葡萄園，當中包括Beaune Clos de la Mousse和Beaune Clos Saint-Landry兩個獨立莊園。酒莊多年來亦投入不少精力鑽研新式釀酒技術，是當地最先採用「重力自流法」的酒莊，讓葡萄能透過地心引力自然流動到138個浸漬槽或壓榨機中，避免了使用水泵等機器時對酒體的破壞，令其口感更柔和，是酒迷不能錯過的出品。



葡萄酒職人親自挑選5款佳釀



這次的嘉賓亦大有來頭，Maisons & Domaines Henriot 亞太區出口總監Mr. Victor Pepin自16歲已在法國布蒙及馬岡的葡萄酒學校接受培訓，2007年加入Bouchard Pere & Fils and William Fevre，於短短一年便晉升為北歐地區出口經理，對葡萄酒有著過人的識見和品味。今次線上品酒會的五款美酒均由Mr. Victor Pepin親自挑選，為與會者完美呈現勃艮第風土，以及300年歷史酒莊的實力。

▲ Maisons & Domaines Henriot 亞太區出口總監Mr. Victor Pepin親自揀選5款佳釀與一眾酒迷品嚐。

MÂCON-LUGNY SAINT-PIERRE

Appellation régionale

採用法國南部與北部交界的白葡萄，以柔順、清新和風味十足見稱，在杯中輕晃時，就如手執一束野花，香氣濃郁，口感圓潤，令人愉悅。適合年期短時飲用，以享受其新鮮感。

BOURGOGNE PINOT NOIR - LA VIGNÉE

Appellation régionale

嚴選頂級葡萄釀造，展現了初熟水果的優雅，並完美融合了水果和風土，有著滿滿的新鮮氣息，如陳釀 3至4 年，可蘊釀更成熟的香氣。

CÔTE DE BEAUNE-VILLAGES

Appellation village

選用Ladoix、Chorey、Montélie和Pernand-Vergelesses地區葡萄，擁有平衡宜人的魅力。喜歡紅色水果香氣的人不能錯過，加上口感細膩，適合在釀製後及時品嘗，最能享受其獨有的新鮮氣息。

POMMARD

Appellation village

Pommard被法國國寶級作家雨果形容為「氣質、靈感和偶爾的天才」，而這款佳釀正正擁有豐郁果味和麝香香氣，還有恰到好處的橡木味，充滿層次而堅固。飽滿的酒體更會隨年月變得柔和，有良好的陳年潛力。

BEAUNE DU CHÂTEAU

Premier cru - Côte de Beaune

這款1907年首產的美酒是品牌獨家產品，集合了17 個 Beaune Premier Cru 葡萄園的葡萄所釀製而成，混合了紅色水果、無花果、牡丹和一點點朱古力的香味，口感和諧而深沉、成熟而優美，單寧濃郁而細膩。



優惠品嘗五款名酒

以上五款佳釀全部於MARKET PLACE有售，如果你亦想體驗這些特色品酒會， 記得於 MARKET PLACE選購美酒的同時，並登記成為 yuu 會員。

（資料由客戶提供）