如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 副刊版 2022/06/01 分享： 分享： 父親節即將來臨，如心酒店集團旗下的多間餐廳都推出父親節套餐。其中位於中環街市的人氣茶啡酒館I-O-N Cafe Bar（電話：9141 5863），環境舒適又夠chill，今年就會推出4道菜父親節晚市 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 2022/05/30 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 2022/05/30 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 2022/05/28 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式 2022/05/25 CENSU推出季節限定料理 品嘗西日式當造菜式 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 2022/05/24 日本微攝大師玩轉Marvel英雄 《奇異博士》以蚊香發功 餐廳 菜式 荃灣 Cafe 自助餐 父親節 中環街市