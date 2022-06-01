如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜

父親節即將來臨，如心酒店集團旗下的多間餐廳都推出父親節套餐。其中位於中環街市的人氣茶啡酒館I-O-N Cafe Bar（電話：9141 5863），環境舒適又夠chill，今年就會推出4道菜父親節晚市

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