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肩胛下肌

副刊版 2022/06/01

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肩胛與肩袖肌群若能發揮原有協調功能，則手臂能活動自如，但又不犧牲其穩定度。肩膀好動，肩袖肌群若其一稍一失衡，易致肩夾擊綜合症問題。近10年醫學討論大多重視岡上肌，至近年研究發現肩胛下肌（Subscapularis）的重要性，能更好解釋中老年人的肩痛問題。

肩袖肌肉包括4組肌肉，可大致分為肩前及肩後肌群，一般認為肌力不足以後者為主，並常引致肩胛肱骨節律失衡，可引起肩夾擊綜合症或最終致五十肩等。肩後肌群問題的症狀有肩外旋無力、按壓岡上肌易有痛感。但對於中老年人而言，其實更易察覺為內旋無力、肩前二頭肌腱溝壓痛。數據指中青年人常以肩後肌群為病患來源，中老年者則應多注意患處為肩胛下肌及二頭肌長肌的可能性。

若肩胛下肌為病患主因，症狀可發現肩內旋肌力不足、內外旋幅度比例失衡、內旋減少、外旋增加、二頭肌長肌腱溝處壓痛及活動時咯咯作響。患者病史可曾有肩脫臼、跌倒時以手作外展外旋撑扶，或肱骨小轉子骨裂史，臨床可以一測試動作「Lift Off Sign」檢測，可發現手不能作離背方向動作，或對抗阻力。

肩胛下肌在西醫方面，會以超聲波或磁力共振協助診斷。若物理治療處理，會參考骨性結構等位置、動作幅度及質素、局部軟組織彈性或纖維化狀況，判斷肩袖各肌肉狀況，協助釐定運動治療方針。一般而言，非全斷裂肩胛下肌腱有較佳的運動療效；全斷裂者傾向手術治療，但術後可以物理治療運動，回復活動角度及功能。而復康運動方面，尤其肩內旋的離心收縮動作（Eccentric Exercise）更有助肩胛下肌康復。

承上星期文章《肩胛與肩痛》，以S.I.C.K.原則分辨問題肩胛，除找出痛患肌腱外，更要修正引致動作失衡的原因，才能治療到根本患處。

（iStock）

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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