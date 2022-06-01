調查：10大離職原因 員工首重管理質素 行政人員版 2022/06/01 分享： 分享： 【本報訊】全球職場在疫情影響下，迎來接二連三的改革，打工仔決定去留時，亦由以往看重高薪厚職，漸轉為更重視企業文化、辦公模式及管理質素等。 調研機構Gartner對澳洲打工仔進行企業吸引力評估調查，結果顯 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 2022/05/31 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 2022/05/30 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 2022/05/27 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 2022/05/26 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 企業挽留新員工 10招助適應工作 2022/05/25 企業挽留新員工 10招助適應工作 職場文化 職位招聘 職場技能 求職招聘 商業 疫情 澳洲 人力資源 數碼轉型 企業文化