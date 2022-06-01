調查：10大離職原因 員工首重管理質素

【本報訊】全球職場在疫情影響下，迎來接二連三的改革，打工仔決定去留時，亦由以往看重高薪厚職，漸轉為更重視企業文化、辦公模式及管理質素等。

調研機構Gartner對澳洲打工仔進行企業吸引力評估調查，結果顯

...