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調查：10大離職原因 員工首重管理質素

行政人員版 2022/06/01

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【本報訊】全球職場在疫情影響下，迎來接二連三的改革，打工仔決定去留時，亦由以往看重高薪厚職，漸轉為更重視企業文化、辦公模式及管理質素等。

調研機構Gartner對澳洲打工仔進行企業吸引力評估調查，結果顯

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欄名 : Good Job Insight

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