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內地公布33項穩經濟細則 股滙升

推動降貸息撑平台經濟 挺內企港上市

中國版 2022/06/01

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國務院昨日發布33項穩經濟一攬子政策細則，包括繼續推動實際貸款利率穩中有降、支持內地企業在港上市、須發揮平台經濟穩就業作用、留抵退稅再擴範圍、加大對民航等困難企業紓困力度、有序增加國際客運航班數量等。

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