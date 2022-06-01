國務院昨日發布33項穩經濟一攬子政策細則，包括繼續推動實際貸款利率穩中有降、支持內地企業在港上市、須發揮平台經濟穩就業作用、留抵退稅再擴範圍、加大對民航等困難企業紓困力度、有序增加國際客運航班數量等。

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