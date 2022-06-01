內地公布33項穩經濟細則 股滙升 推動降貸息撑平台經濟 挺內企港上市 中國版 2022/06/01 分享： 分享： 國務院昨日發布33項穩經濟一攬子政策細則，包括繼續推動實際貸款利率穩中有降、支持內地企業在港上市、須發揮平台經濟穩就業作用、留抵退稅再擴範圍、加大對民航等困難企業紓困力度、有序增加國際客運航班數量等。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 5月製造業PMI反彈 控疫影響漸退 今日 5月製造業PMI反彈 控疫影響漸退 減汽車購置稅 拓新能源車下鄉 今日 減汽車購置稅 拓新能源車下鄉 寬跨省旅團限制 收窄「熔斷」範圍 今日 寬跨省旅團限制 收窄「熔斷」範圍 你可能感興趣 5月製造業PMI反彈 控疫影響漸退 今日 01:00 5月製造業PMI反彈 控疫影響漸退 減汽車購置稅 拓新能源車下鄉 今日 01:00 減汽車購置稅 拓新能源車下鄉 寬跨省旅團限制 收窄「熔斷」範圍 今日 01:00 寬跨省旅團限制 收窄「熔斷」範圍 經濟 貨幣政策 財政政策 金融機構 李克強 航空業 增值稅留抵退稅 融資貸款 宏觀調控 人民幣