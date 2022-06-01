全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 行政人員版 2022/06/01 分享： 分享： 打造超級電腦成為全球科技新戰場，全球最快超級電腦的運算速度屢創新高。據外電報道，由芯片製造商AMD與美國橡樹嶺國家實驗室（ORNL）合作打造的超級電腦Frontier，近日超越4連冠的日本超級電腦富岳 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 今日 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 2022/05/31 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 Tesla導航更新 計算天氣預測耗能 2022/05/31 Tesla導航更新 計算天氣預測耗能 機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作 2022/05/30 機械蟹僅闊0.5毫米 可遙控狹小空間工作 Gucci智能戒指 監測心率睡眠質素 2022/05/30 Gucci智能戒指 監測心率睡眠質素 商業 電腦設備 科技行業 科技硬件 科技軟件 美國 日本 超級電腦