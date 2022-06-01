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全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳

行政人員版 2022/06/01

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打造超級電腦成為全球科技新戰場，全球最快超級電腦的運算速度屢創新高。據外電報道，由芯片製造商AMD與美國橡樹嶺國家實驗室（ORNL）合作打造的超級電腦Frontier，近日超越4連冠的日本超級電腦富岳

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欄名 : 科技新知

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