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智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平

行政人員版 2022/06/01

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對早產嬰兒來說，脫水很易危及性命，因此醫生需每天對他們定期抽血，檢測體內電解質水平。不過，對早產嬰兒經常進行侵入性抽血，絕非理想做法。美國華盛頓州立大學研究團隊發明了智能奶嘴，取代抽血，為嬰兒檢測電解

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欄名 : 科技新知

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