第5波疫情重挫各行各業,基層生計亦大受影響,但黛安聽聞,部分餐廳喺疫境下仍堅持向基層免費派飯。最近新世界發展策動嘅大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」發起「Show me your love飯」義賣行動,呼籲公眾支持7間疫境派飯嘅餐廳,包括千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、Manna‧嗎哪、廚尊及華姐清湯腩,向佢哋買飯券轉贈基層。新世界集團慈善基金會已率先向7間餐廳,每間買咗1,000份飯以示支持。

義賣行動為期1個月,參與嘅餐廳將會喺店內展示「愛互送」平台提供嘅海報及卡紙。有意捐助嘅人,光顧堂食或外賣後,可到收銀處購買飯券,每買1張等於贊助1個飯盒,價錢以飯盒成本去釐定,介乎$30至$60.

此外,「愛互送」下月將推出大型捐贈計劃「Share a Meal餐餐送愛」,全港近220間食肆響應參與,大家可以喺餐廳「食1餐捐1次」,善款將用作購買食品等物資,為基層送暖。參與食肆名單可【按此】瀏覽。

本文轉載自《晴報》

▲ 「愛互送」呼籲公眾支持7間抵住疫境經營壓力派飯的餐廳,買飯券轉贈基層。

▲ 每位支持「Show me your love飯」的捐助者將獲贈小證書,可掃瞄上載ig限時動態打卡。