Lenovo工作站運算效能強大 滿足專業用戶混合工作模式需要

全球新冠疫情在初春4至5月間似乎稍為緩和，各國各地開始由全面在家工作，回復到部份日子回到辦公室上班的混合式工作模式。這徹底改變了人們的工作模式、辦公室設計，以至他們所使用的設備。



Lenovo早前發表的《未來工作與數碼轉型》（Future of Work and Digital Transformation）研究報告揭示，在後疫情下，個人及專業數碼設備的界線日漸模糊，有79%受訪僱員表示會使用自己的個人設備，如個人電腦、智能手機或平板電腦等應付工作需要。與此同時，雖然在市場調查機構IDC的最新報告中顯示，全球個人電腦（包括桌面和筆記簿型電腦及工作站）在過去兩年因為疫情急促增長後開始放慢，不過商用個人電腦需求依然強勁。



強大的桌面式工作站 ThinkStation P620



雖然有一部份的商用個人電腦追求輕便及耐用，其實對於一些如建築、工程、圖像及動畫處理等專業應用都需要運算效能強大的設備。Lenovo ThinkStation P620是全球第一台AMD Threadripper™ Pro專業工作站，配備新一代AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX系列處理器，提供較前一代提升25%的運算效能，用戶更可選配最高至64核心處理器，在最新5000WX系列更加加入全新24核心處理器可供選擇，可幫助用戶應付需要任何強大運算效能的專業應用。

另一方面， ThinkStation P620可以配置最多兩張 NVIDIA RTX™ A6000 圖像處理卡，支援最高1TB記憶體及20TB數據儲存，突破舊有的性能瓶頸，配合Windows 11及強大的軟件兼容性，輕鬆應付各種專業應用。



新一代強大性能流動工作站ThinkPad P1 Gen 5



疫後的混合式工作模式，用戶或許要經常隨處工作，ThinkPad P1 Gen 5支援12代Intel Core H系列處理器、DDR5高速記憶體及最高NVIDIA RTX A5500專業圖像晶片，正好為這些希望同時兼得流動性及強大運算性能的專業用戶。全新的ThinkPad P1 Gen 5在同樣輕薄纖巧的機身內提供更高的性能，ThinkPad P1 Gen5備有雙PCIE Gen4 M.2 SSD插槽，提供更高的數據儲存及讀取速度，用家可選配高達8TB Gen 4 SSD固體硬碟。ThinkPad P1 Gen 5並符合美國軍用標準（MIL-spec）展示產品的耐用水平，及配合90WHr高容量電池及Rapid Charge快速充電，即使用戶隨處攜帶亦毋須擔心。另外，ThinkPad P1 Gen 5支援Windows 11，並得到獨立軟件供應商（ISV）認證，強大的軟件兼容能力讓用戶可以輕鬆駕馭各種專業應用。Windows 11 工作站專業版提供您所需的效能，讓您可以處理具有龐大需求的應用程式。從使用大量資源的圖像工作到大量資料處理，伺服器等級的安全性和效能足以因應繁重的工作負載。



ThinkPad P1 Gen 5強大性能、纖巧機身，加上可以選配165Hz高麗屏幕，用戶毋須在高性能及流動性之間取捨，輕鬆應付在疫情後的混合式工作模式。



(特約)