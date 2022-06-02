觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬

地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈10樓6號工場

面積：1,304平方呎

開價：750萬元

呎價：5,752元

賣點：物業鄰近港鐵觀塘站及區內地標商場apm，而單位備有裝修、洗手間、茶水間等配套

拍賣行：環亞

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