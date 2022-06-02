觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬 地產版 2022/06/02 分享： 分享： 地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈10樓6號工場 面積：1,304平方呎 開價：750萬元 呎價：5,752元 賣點：物業鄰近港鐵觀塘站及區內地標商場apm，而單位備有裝修、洗手間、茶水間等配套 拍賣行：環亞 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 今日 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514 今日 長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514 觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬 2022/05/19 觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬 荃灣金熊工中工場 連租約叫價48萬 2022/05/19 荃灣金熊工中工場 連租約叫價48萬 觀塘國際工業大廈工場 交吉呎售7385元 2022/05/19 觀塘國際工業大廈工場 交吉呎售7385元 觀塘 apm