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觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬

地產版 2022/06/02

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地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈10樓6號工場

面積：1,304平方呎

開價：750萬元

呎價：5,752元

賣點：物業鄰近港鐵觀塘站及區內地標商場apm，而單位備有裝修、洗手間、茶水間等配套

拍賣行：環亞

...

欄名 : 拍賣行情

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