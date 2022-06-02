長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514 地產版 2022/06/02 分享： 分享： 地址：長沙灣青山道483A號卓匯中心32樓 面積：5,990平方呎 開價：5,100萬元 呎價：8,514元 賣點：全層大樓面，已有寫字樓裝修及間隔，坐擁開闊景致 拍賣行：忠誠物業拍賣行 拍賣日期：6月8日（星期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 今日 西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬 觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬 今日 觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬 觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬 2022/05/19 觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬 荃灣金熊工中工場 連租約叫價48萬 2022/05/19 荃灣金熊工中工場 連租約叫價48萬 觀塘國際工業大廈工場 交吉呎售7385元 2022/05/19 觀塘國際工業大廈工場 交吉呎售7385元 銀主盤 長沙灣 卓匯中心