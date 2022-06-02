  • 27°C
香港時間 : 2022602日 (四) 02:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西營盤MTR消費站西環站商舖 連租約開價79萬

地產版 2022/06/02

分享：

分享：

地址：西營盤德輔道西259號銀行大廈（MTR消費站--西環站）1樓13號舖

面積：126平方呎

開價：79萬元

呎價：6,270元

賣點：舖位連租約放售，周邊為民生住宅區及主要交通幹道

拍賣行：黃開基物拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

最新專欄文章 更多

長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514
今日
長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514
觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬
今日
觀塘冠力工廈鄰近港鐵 10樓工場叫價750萬
觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬
2022/05/19
觀塘廣生行中心20樓連車位 開價9700萬
荃灣金熊工中工場 連租約叫價48萬
2022/05/19
荃灣金熊工中工場 連租約叫價48萬
觀塘國際工業大廈工場 交吉呎售7385元
2022/05/19
觀塘國際工業大廈工場 交吉呎售7385元
銀行 西營盤 西環

上一篇文章

長沙灣卓匯中心銀主盤 每呎叫價8514

下一篇文章

將軍澳新寶城 新裝左右廳
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？