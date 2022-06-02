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不作倉鼠

副刊版 2022/06/02

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女兒年幼時養倉鼠作寵物，舒適大鐵籠裏，有睡窩、運動大輪、小玩具和無限飲食，愈養愈肥，結果在籠中終老，本想牠也曾快樂過一生。

檢疫七天，開始明白倉鼠並不快樂。所住的檢疫酒店相當不錯，設施時尚，窗外景色優美，並租用跑步機，可以像倉鼠般跑個不停；酒店的膳食不俗，再加上有家人接濟，故此三餐無憂，像倉鼠一般好食好住好運動，但不快樂當然是因為失去自由。

自由是基本人權，但政府在整體社會安危的大前提下，有權暫時剝奪這人權，在國際道德框架下合情合理，經過審訊後監禁罪犯便是最常見例子，但被剝奪自由時間之長短一定要合理，總不能偷個麵包便判十年監禁。

當全世界大部分發達國家已停止閉環式檢疫，香港政府還能用哪些理據合理地剝奪入境者七天自由？只能從科學角度開始，其他國家停止檢疫是因Omicron的潛伏期（Incubation Period）約二至四天，超過九成人口，因感染或疫苗而得到合理免疫力，以及重症跟死亡人數在有抗體人口中極低，故此根據科學數據，在理性上而言，香港絕不應繼續執行七天檢疫。

當然科學以外還有政治和經濟考慮，後者而言，檢疫定對經濟帶來莫大損害。而政治方面，醫生不是專家，只能希望政府不要以科學作幌子，現今數據早已不再支持七天檢疫。

只盼來屆政府能理性地、科學地處理這檢疫問題，我不想再作倉鼠。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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