優化生態系統 邁向金融科技中心

候任行政長官李家超的競選綱領提出，鞏固香港金融中心地位，提升其優勢，發展香港成為創科中心，帶動香港經濟轉型（綱領三），多個團體亦在選舉期間向其競選辦公室遞交建議，提出培育金融科技人才、推動香港金融科技發展。很顯然，通過科技對傳統金融行業產品和服務進行創新所形成的金融科技，成為推動經濟可持續發展的有力槓桿。

事實上，近年金融科技在全球範圍快速發展，向用戶提供便捷、全天候、低成本的金融服務，已經達至全球市場規模，發展潛力很大。筆者聯同研究團隊，對香港發展金融科技的問題進行調研，日前完成一個報告--《香港邁向全球領先金融科技樞紐》（Hong Kong Towards A Leading Global Fintech Hub，下稱《報告》），當中結論顯示，香港有條件和能力發展成為全球領先金融科技中心。

事實上，金融科技是一種顛覆性的力量，它改變了企業和個人對金融產品和服務的態度和行為，而且對全球經濟的貢獻性日益增長，說明了其重要意義。香港作為領先的國際金融中心，其實已具備許多要素，以確保其全球金融科技中心的地位。在《報告》中，我們考察了其他7個經濟體--倫敦、紐約、三藩市、上海、新加坡、東京和蘇黎世，這7個經濟體也是處於全球金融科技中心的領先地位。我們通過回顧它們採取了哪些戰略、行動，也檢視了其「不行動」的政策，從中考察這7個經濟體何以能夠保持全球金融科技中比較領先的地位，所謂知己知彼，讓香港可以借鏡應該採取哪些步驟，確保自身在全球領先的金融科技中心當中之地位。

研發投入4領域 保創新增長

筆者寄望，在政府和監管機構的適當支持及領導下，金融科技不僅可加強香港作為國際金融中心的競爭力，同時為未來經濟發展注入強大動力。

關於發展金融科技，我們首先要檢視金融科技的生態系統。金融科技生態有4大領域，包括：一、監管；二、政府支援；三、商業環境；四、人才，這4大領域對金融科技的長期發展舉足輕重。

值得注意的是，這4大領域並非各自獨立、互不相干的，4者之間有相互的影響作用，因為有些問題可能屬於4個領域中的一個或多個；此外，4個領域都需要充足的研發投入，以保持金融科技行業的創新和增長。

精簡監管降複雜性 增透明度

首先要檢視監管，倫敦和新加坡監管的相對靈活性，有助促成這兩個經濟體的強勢地位。倫敦於2015年提出金融科技監管「沙盒」機制，由准入標準、評估機制、風險管控等一系列操作工具，組成一套完整的運作模式和制度體制，目的是強化英國作為歐洲金融科技中心的地位；而新加坡近年通過努力，積極簡化其先前複雜的監管框架，並取得了長足進步。

總體來看，我們所檢視的7個經濟體，都在整合和深化現有金融科技活動行為的管理，並整合監管機構的職能，共同的政策目標是--精簡、降低監管複雜性、在監管機構之間提高透明度。盡管蘇黎世沒有針對金融科技監管的具體制度，但最近通過的金融市場法律，旨在把許可的要求「標準化」，並進一步加強金融服務中的客戶保護。

目前在國際上，金融穩定委員會（FSB）、國際證監會組織（IOSCO）和國際保險監督員協會（IAIS）等金融和經濟組織，已經為監管和監督金融科技相關活動的國家當局發布了指引；參與國際組織不僅有助於培養良好的關係，還可以為當地經濟和企業創造更多機會。

根據我們對所選定經濟體的研究，監管機構在制定監管政策之前，與金融科技利益持份者接觸，並更多地回應其行業需求，這一點是我們期望看到的。雖然香港現時沒有明確針對金融科技的法律監管框架，但金融科技業務的運營，無疑受到現行金融法律法規的約束，而本港金融活動受到高度監管，其以披露為本的制度設計，確保金融科技公司提供準確的資訊，幫助客戶對於產品、服務和個人電子身份掌握充足的信息，從而作出決策。

3舉措促發展 定期活動開會

第二，有關政府支援，總結我們的調研和觀察，除了監管政策，政府可以通過以下方式，促進金融科技行業的發展：（1）通過公共資金提供財政支援；（2）組織一些活動計劃，鼓勵行業創新和創業；（3）為金融科技行業提供獲取專家建議、最新資訊和公共服務的機會。各國政府應定期評估本地、區域和全球金融科技的現狀，制定短、中、長期的發展計劃。

第三，在營商環境方面，建立夥伴關係是金融科技行業的主要增長動力，例如成熟參與者與新進入者之間、金融科技與生活品味（lifestyle）行業之間，甚或競爭對手之間的合作夥伴關係，往往是金融科技公司常用的商業策略；另一方面，若金融科技公司和初創公司能夠容易接觸到行業商會，並得到協助，從中建立公司發展的網絡和夥伴合作，對於金融科技中心的成功至關重要。

此外，定期舉行的大型活動和會議，有助建立本地、區域和國際網路及發展機遇。在我們的研究中，最具活力的經濟體，是那些在建立本地和國際網路方面得到協調支援（coordinated support）的經濟體，反映從事金融科技行業不能單打獨鬥。

制定有效人才政策 6大因素

最後，關於人才方面，為了跟上金融科技對人才不斷增長的需求，全球金融科技中心必須有穩定和可持續的技術人才供應，可從現有勞動力選取、吸引海外技術人才，以及透過專上院校進行培育。政府可考量下述因素，制定有效的人才政策：1、該行業現有合資格專業人員的數量；2、本地和全球金融科技行業的招聘趨勢；3、吸引外國人才的有效措施；4、現有市級或國家級人才培養專案的數量和類型；5、教育機構在制定質量培訓課程和計劃，以重新培訓現有勞動力方面所面對的挑戰；6、如何最好地培養下一代人才，為未來技術人才供應建立可持續的基礎。

目前，各方都期待新一屆政府能夠帶領香港經濟走出疫情困局。候任特首李家超強調，除了要鞏固香港的金融中心地位，提升香港的核心優勢，還須發展香港成為國際創科中心，而金融科技無疑是創科中心的一個重要組成部分。關於《報告》提出如何吸取目前國際金融科技中心的發展經驗，以供香港發展為全球領先的金融科技中心，筆者另文再闡述。

▲ 作為領先的國際金融中心，香港已具備許多要素，以確保其全球金融科技中心的地位。（資料圖片）