國常會擴銀行信貸額度 撑基建 中國版 2022/06/02 分享： 分享： 國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8,000億元（人民幣，下同）信貸額度。 根據央視新聞報道，是次會議指出，按照中 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬正式解封 全力加快經濟社會恢復 今日 滬正式解封 全力加快經濟社會恢復 財新製造業PMI回升 仍處收縮區 今日 財新製造業PMI回升 仍處收縮區 5月百城房價續弱 料地方加快出招 今日 5月百城房價續弱 料地方加快出招 你可能感興趣 滬正式解封 全力加快經濟社會恢復 今日 01:00 滬正式解封 全力加快經濟社會恢復 財新製造業PMI回升 仍處收縮區 今日 01:00 財新製造業PMI回升 仍處收縮區 5月百城房價續弱 料地方加快出招 今日 01:00 5月百城房價續弱 料地方加快出招 經濟 基建 中國國務院 李克強 財政政策 廣東省 人民幣 銀行