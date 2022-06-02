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國常會擴銀行信貸額度 撑基建

中國版 2022/06/02

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國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，部署加快穩經濟一攬子政策措施落地生效。對金融支持基礎設施建設，要調增政策性銀行8,000億元（人民幣，下同）信貸額度。

根據央視新聞報道，是次會議指出，按照中

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