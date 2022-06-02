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Google AI服務 禁製作Deepfake影片

行政人員版 2022/06/02

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人工智能（AI）技術日漸成熟，深偽技術（Deepfake）近年常被利用成「換臉」工具，傳播虛假消息。為打擊Deepfake，Google提供執行AI模型的服務Colaboratory（Colab），將

...

欄名 : 科技新知

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