Google AI服務 禁製作Deepfake影片 行政人員版 2022/06/02 分享： 分享： 人工智能（AI）技術日漸成熟，深偽技術（Deepfake）近年常被利用成「換臉」工具，傳播虛假消息。為打擊Deepfake，Google提供執行AI模型的服務Colaboratory（Colab），將 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 今日 三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 2022/06/01 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 2022/06/01 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 2022/05/31 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 Tesla導航更新 計算天氣預測耗能 2022/05/31 Tesla導航更新 計算天氣預測耗能 科技行業 科技硬件 科技軟件 人工智能 Google