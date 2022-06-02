三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏

三星（Samsung）是頂尖顯示屏製造商之一，其屏幕涉及電視、智能手機及平板電腦等領域。據《韓國時報》報道，鑑於液晶顯示屏（LCD）利潤下降，以及來自中國內地、台灣公司的競爭加劇，三星已全面關閉其

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