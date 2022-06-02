三星撤出LCD業務 拓OLED量子點顯示屏 行政人員版 2022/06/02 分享： 分享： 三星（Samsung）是頂尖顯示屏製造商之一，其屏幕涉及電視、智能手機及平板電腦等領域。據《韓國時報》報道，鑑於液晶顯示屏（LCD）利潤下降，以及來自中國內地、台灣公司的競爭加劇，三星已全面關閉其 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 今日 Google AI服務 禁製作Deepfake影片 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 2022/06/01 智能奶嘴取代抽血 檢測早產嬰電解質水平 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 2022/06/01 全球最快超級電腦 美Frontier擊敗日本富岳 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 2022/05/31 裝Google Assistant Galaxy Watch4問題多 Tesla導航更新 計算天氣預測耗能 2022/05/31 Tesla導航更新 計算天氣預測耗能 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 Samsung