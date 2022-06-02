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「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷

行政人員版 2022/06/02

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【本報訊】雖然不少企業會在網上進行宣傳，但日本企業對於街頭宣傳，或是傳統「三文治人」的廣告形式仍有一定需求。最近當地更出現了一種以人手移動宣傳，但物件卻由以前的廣告板，變成平板電腦的新形式廣告。

日本多

...

欄名 : Good Job Insight

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