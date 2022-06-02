「移動廣告專員」 背着iPad漫遊澀谷 行政人員版 2022/06/02 分享： 分享： 【本報訊】雖然不少企業會在網上進行宣傳，但日本企業對於街頭宣傳，或是傳統「三文治人」的廣告形式仍有一定需求。最近當地更出現了一種以人手移動宣傳，但物件卻由以前的廣告板，變成平板電腦的新形式廣告。 日本多 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 2022/06/01 調查：10大離職原因 員工首重管理質素 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 2022/05/31 蘇格蘭小島年薪61萬 聘「5個小孩的校長」 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 2022/05/30 重寫履歷表7大注意 總結經驗與新職相關性 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 2022/05/27 招聘藉性格測試 須留意工具6缺點 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 2022/05/26 數碼港綫上招聘博覽 職位空缺逾1500個 職位招聘 求職招聘 日本 廣告 廣告 iPad 日圓