圓方「春夏時尚消費賞」 消費滿$2000享100%回贈

夏日炎炎，最好就係同屋企人一齊逛涼快嘅商場。黛安收到風，ELEMENTS圓方即日起至月底將推出「春夏時尚消費賞」，顧客只要即日憑指定電子貨幣單一消費滿$2,000，即可享總值$2,000獎賞，包括$200美容電子禮券、$800餐飲電子禮券及$1,000商戶電子禮券，尊享100%回贈；買夠$8,000則可享總值$3,000獎賞；買夠$3萬更送夠$1萬，再加送時尚服飾電子禮券同Premiere Cinemas電影禮券等，真係買得愈多，優惠愈大。

此外，商場即日起至本月19日更有額外獎賞，只要即日憑電子貨幣消費滿$6萬，即可享總值$2.5萬嘅獎賞，除咗上面提到嘅禮券全面加碼外，再加送$1,000珠寶及配飾電子禮券，真係抵上加抵呀！但呢啲優惠數量有限，黛安都要約定屋企人一齊掃貨先得。

公關姊妹又話，商場即日起至8月底，更為顧客準備咗「驚喜電影禮遇」，期內公眾假期以外嘅星期一至四，只要經百老匯院綫網站或手機程式購買Premiere Cinemas正價戲票，並輸入優惠碼「PE50」，即可享半價優惠，等大家可憑更低價錢同家人一齊欣賞連環猛片呀。

本文轉載自《晴報》

▲ 「驚喜電影禮遇」戲飛半價