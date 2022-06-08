一文即睇外地生活注意事項　多元貨幣儲蓄保障助計劃未來

近年有不少人打算到外地展開新生活，無論去外地讀書、工作，還是退休養老，都是人生中的重大決定，需要好好部署。即看外地生活有甚麼注意事項！



一、生活環境和文化

不少人擔心往外地或內地後將難以適應當地生活，所以生活環境和當地文化自然是考慮重點之一。以英國為例，當地大部分地區的地理環境寬敞，戶外較多公園草地，假日節目可能是逛公園而不是逛商場；至於澳洲同樣地大物博， 而且天氣溫和宜人。在文化方面，美國經濟發達、文化多元；而新加坡的華人社會文化則與香港較為近似，生活節奏也較為急速。另外隨着粵港澳大灣區的經濟活力和綜合實力持續增強、配套措施愈來愈完善，不少港人選擇「在粵」退休或發展事業。



二、匯價和物價

了解各地匯價及物價水平也是決定前往哪個地方和城市定居的考慮因素，並有助計劃未來生活開支。以英國為例，大城市和鄉村城市的物價和房價一般已相差甚遠。



三、工作機遇

到外地生活可能意味着要放下原本的高薪厚職，重新建立自己的事業，因此大家宜留意當地的工作機遇。另一方面，大家也可以透過自我增值，增加就業機會。



四、子女教育

不少選擇在外地展開新生活都是為了讓下一代能在較輕鬆的環境下學習，兼享優質的海外教育資源。然而，不同地方的教育制度和模式各異，當中亦有公立學院和私立學院之分，學費也有所不同，家長們宜慎重選擇。



五、財務儲備

新生活初期未必能即時找到工作，加上衣食住行、子女教育、醫療、娛樂及生活雜費等一系列開支，家庭的財務儲備到底是否能應付得來？財務管理得宜，才可安心到外地生活，大家可利用不同的工具增值財富，盡早為未來的新生活做好準備。



多元貨幣儲蓄保險 助應對未來變化

相信很多人都有儲蓄或投資外幣的習慣，而因應市場需要，現時坊間有保險公司推出多元貨幣儲蓄保險計劃，它較一般儲蓄保險計劃能提供更多的貨幣選擇，助保單持有人在累積財富的同時，能靈活地轉換保單貨幣以應對人生變化。就以宏利香港推出的「宏利環球貨幣保障計劃」為例，讓有意到外地生活、境外退休或計劃將子女送往海外升學的人士能有更好的部署。



7種貨幣選項+貨幣轉換權益 迎合未來需要



不論為了自己還是整個家庭，因應上述各種的考慮因素，想輕鬆向世界出發，實應提早部署。「宏利環球貨幣保障計劃」提供7種保單貨幣選項，包括美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊和新加坡元，而每種貨幣會提供不同的保單回報。保單持有人可因應未來的計劃，如子女升學、到外地/內地享受退休生活或境外投資而選擇最合適的貨幣。



當然，隨著人生階段改變, 保單持有人的需要亦有可能轉變。於第三個保單周年日起，計劃容許保單持有人透過行使「貨幣轉換權益」將保單貨幣轉換至上述另一種貨幣，配合需要。舉例來說，陳先生打算一家到英國生活，先以英鎊投保「宏利環球貨幣保障計劃」，讓財富在保單內增值。若子女未來想去美國修讀心儀學科，他亦可將保單貨幣轉換至美元，繼續累積財富或作教育或生活儲備之用。



鎖定終期紅利 靈活提取資金



選擇儲蓄保險計劃，除財富增值潛力外，資金流動性亦非常重要。「宏利環球貨幣保障計劃」讓保單持有人可於第15個保單周年日或其後的保單周年日，鎖定累計高達50%非保證終期紅利所帶來的潛在回報而毋須把保單退保。像以上陳先生的例子，他可因應需要選擇鎖定部分終期紅利，以提取資金支付其子女於美國的教育費用，或保留已鎖定的終期紅利於保單內賺取非保證利息，提升長期儲蓄潛力。



此外，萬一遇到突發事情需要資金應急，如保單持有人需要額外資金周轉，亦可選擇透過減少名義金額，以提取部分保證現金價值及非保證終期紅利，惟隨後的保單價值及利益將因而減少。



輕鬆規劃財富 實現世代承傳



父母除了希望為子女提供最好的成長資源，為他們籌備教育基金外，財富傳承也是父母們關注的議題。配合這種需要，「宏利環球貨幣保障計劃」提供「更改受保人」的安排：父母們可為自己先投保該計劃，日後再把受保人及保單持有人轉為子女，藉此將財富傳承給後代。宏利就此產品亦提供「保單分拆」增值服務，假如保單持有人有多於一名子女，可讓保單持有人按自訂比例分拆保單，再配合上述「更改受保人」的安排，把保單傳承給子女。此增值服務適用於第5個保單週年日或保費繳付期結束起（以較遲者為準）。



另外，「宏利環球貨幣保障計劃」兼具人壽保障，如受保人不幸身故，將獲發身故賠償，令摯愛、家人得到財務上的保障。



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*優惠期有限。優惠受條款及細則約束。詳情請參閱網站上的推廣單張。



宏利只提供上述「宏利環球貨幣保障計劃」的資料作參考之用。您應於進行申請前參閱宏利網站上提供的相關產品信息，以了解產品的性質，特點，風險，不保事項和及確實條款及細則，並確定以上產品能否切合您的需要及情況。行使貨幣轉換選項或會為客戶帶來風險，詳情請參閱產品單張以了解更多資訊。

（特約）