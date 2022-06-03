七天孤單檢疫，最佳伴侶當然是音樂。運動時、看書時、望天打卦時，都聽音樂，一部手機已能聽盡全球各式各款新舊音樂，只不過，發現絕大部分時間都在聽「老歌」。

《Let It Be》、《The Sound Of Silence》，甚至《一生何求》。

老人才聽老歌？

非也，並不是老，而是音樂記憶（Musical Memory），音樂能激活腦神經網絡（Neural Network），其中便是記憶，不少音樂引發回憶經歷，聽到Bee Gees的《First of May》：「When I was small / And Christmas trees were tall」便想起《兩小無猜》（Melody）這電影，也可想起初戀初吻，甜蜜感覺令人沉醉。

美國加州UC Davis研究Music-Evoked Autobiographical Memories（MEAM），用功能性磁力共振（Functional MRI）來記錄腦部活躍位置，發現大腦前中額葉（Medial Prefrontal Cortex）在聽到年輕時期熟悉歌曲時，便活躍起來（見註）。

這研究證明，熟悉的音樂（也即是老歌）能引發生理反應，也正是音樂奇妙之處。

當然，另一可能是老歌真的比新歌好聽，醫生音樂造詣淺，未能作深入比較，只能靠感覺。事實上，有不少年輕人也覺得老歌好聽，既能流傳久遠，便必有一定質素，而新歌可能要經歷時間洗禮，才能成為經典名曲。

喜歡老歌的，並非全是老人，而老人喜歡老歌，也是理所當然的。

註：Janata et al, Cerebral Cortex, 19:2579, 2009