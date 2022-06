七天孤單檢疫,最佳伴侶當然是音樂。運動時、看書時、望天打卦時,都聽音樂,一部手機已能聽盡全球各式各款新舊音樂,只不過,發現絕大部分時間都在聽「老歌」。

《Let It Be》、《The Sound Of Silence》,甚至《一生何求》。

老人才聽老歌?

非也,並不是老,而是音樂記憶(Musical Memory),音樂能激活腦神經網絡(Neural Network),其中便是記憶,不少音樂引發回憶經歷,聽到Bee Gees的《First of May》:「When I was small / And Christmas trees were tall」便想起《兩小無猜》(Melody)這電影,也可想起初戀初吻,甜蜜感覺令人沉醉。

美國加州UC Davis研究Music-Evoked Autobiographical Memories(MEAM),用功能性磁力共振(Functional MRI)來記錄腦部活躍位置,發現大腦前中額葉(Medial Prefrontal Cortex)在聽到年輕時期熟悉歌曲時,便活躍起來(見註)。

這研究證明,熟悉的音樂(也即是老歌)能引發生理反應,也正是音樂奇妙之處。

當然,另一可能是老歌真的比新歌好聽,醫生音樂造詣淺,未能作深入比較,只能靠感覺。事實上,有不少年輕人也覺得老歌好聽,既能流傳久遠,便必有一定質素,而新歌可能要經歷時間洗禮,才能成為經典名曲。

喜歡老歌的,並非全是老人,而老人喜歡老歌,也是理所當然的。

註:Janata et al, Cerebral Cortex, 19:2579, 2009