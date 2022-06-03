這幾十年，不少研究已證實白糖對人體健康的負面影響，但公眾僅略知一二。這是因為相關產業鏈不停在背後「發功」，其中一單被揭發的，是早在上世紀六○年代發生的業界意圖為白糖「漂白」（whitewash）的行為。

事緣那年代，營養學界已注意到白糖或對身體有害，而美國白糖業界意識到這將會對白糖的銷量構成重大威脅，遂千方百計想挪開公眾對白糖關注的視綫，首先在一九六五年成立了Sugar Research Foundation（糖類研究基金會）的組織，意圖製造出對白糖業界有利的「研究報告」。

一九六七年，哈佛大學公共衞生學院兩位很有地位的營養專家Fredrick Stare及Mark Hegsted，在《The New England Journal of Medicine》發表了兩篇文章，「力證」動脈粥樣硬化性血管疾病，是飲食中的脂肪和碳水化合物導致，否定了高糖量與心血管疾病的關係，淡化了白糖對人體健康的邪惡影響。

這個研究在當時成為白糖工業界，成功將公眾視綫轉去留意脂肪和碳水化合物對健康的影響。但實情在五十年後的二○一六年，被本是牙醫的加州大學助理教授Cristin Kearns，從哈佛圖書館用於存放內部文件和書信的地庫中揭發，並發表於《JAMA Internal Medicine》─原來，Fredrick Stare及Mark Hegsted當年接受了「糖類研究基金會」六千五百美元（以六○年代來說，是相當高的銀碼）的「研究獻金」，去撰寫否定白糖對人體有壞影響的文章，當然，所發表的文章裏，從沒透露獻金來源。

事件於二○一六年被揭發時，兩位專家已身故。然而，日光之下，並無新事，有錢能使鬼推磨，歷史只會不斷地迴圈、不斷地重複這類白糖／蔗糖的洗白工程。