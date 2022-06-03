  • 28°C
香港時間 : 2022603日 (五) 02:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白糖的洗白工程

副刊版 2022/06/03

分享：

分享：

這幾十年，不少研究已證實白糖對人體健康的負面影響，但公眾僅略知一二。這是因為相關產業鏈不停在背後「發功」，其中一單被揭發的，是早在上世紀六○年代發生的業界意圖為白糖「漂白」（whitewash）的行為。

事緣那年代，營養學界已注意到白糖或對身體有害，而美國白糖業界意識到這將會對白糖的銷量構成重大威脅，遂千方百計想挪開公眾對白糖關注的視綫，首先在一九六五年成立了Sugar Research Foundation（糖類研究基金會）的組織，意圖製造出對白糖業界有利的「研究報告」。

一九六七年，哈佛大學公共衞生學院兩位很有地位的營養專家Fredrick Stare及Mark Hegsted，在《The New England Journal of Medicine》發表了兩篇文章，「力證」動脈粥樣硬化性血管疾病，是飲食中的脂肪和碳水化合物導致，否定了高糖量與心血管疾病的關係，淡化了白糖對人體健康的邪惡影響。

這個研究在當時成為白糖工業界，成功將公眾視綫轉去留意脂肪和碳水化合物對健康的影響。但實情在五十年後的二○一六年，被本是牙醫的加州大學助理教授Cristin Kearns，從哈佛圖書館用於存放內部文件和書信的地庫中揭發，並發表於《JAMA Internal Medicine》─原來，Fredrick Stare及Mark Hegsted當年接受了「糖類研究基金會」六千五百美元（以六○年代來說，是相當高的銀碼）的「研究獻金」，去撰寫否定白糖對人體有壞影響的文章，當然，所發表的文章裏，從沒透露獻金來源。

事件於二○一六年被揭發時，兩位專家已身故。然而，日光之下，並無新事，有錢能使鬼推磨，歷史只會不斷地迴圈、不斷地重複這類白糖／蔗糖的洗白工程。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

糖衣陷阱
2022/06/02
糖衣陷阱
搵自己笨的人
2022/06/01
搵自己笨的人
養腎最緊要的一招
2022/05/31
養腎最緊要的一招
為何不停抖腳
2022/05/30
為何不停抖腳
輸到尾的姿態
2022/05/27
輸到尾的姿態
脂肪 膽固醇 糖分 利嘉敏 美元

上一篇文章

女人一旦面對鏡頭

下一篇文章

有破壞無建設
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？