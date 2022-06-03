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瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單

副刊版 2022/06/03

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香港瑰麗酒店5樓西班牙餐廳Bayfare Social，最近換上來自西班牙的Jorge Vera Gutierrez擔任新主廚。他入廚經驗豐富，曾於世界各地多間米芝蓮餐廳工作，如2星的DSTAgE、3

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欄名 : 新鮮熱辣

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