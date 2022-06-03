瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 副刊版 2022/06/03 分享： 分享： 香港瑰麗酒店5樓西班牙餐廳Bayfare Social，最近換上來自西班牙的Jorge Vera Gutierrez擔任新主廚。他入廚經驗豐富，曾於世界各地多間米芝蓮餐廳工作，如2星的DSTAgE、3 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 今日 瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 2022/06/01 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 2022/05/30 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 2022/05/30 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 2022/05/28 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 酒店 餐廳 美食 蛋 甜品 海鮮 西班牙 米芝蓮 麵包 午餐