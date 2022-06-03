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BURBERRY 無盡的TB

副刊版 2022/06/03

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不經不覺時裝設計師Riccardo Tisci當上BURBERRY的創作總監已有4年時間，他的加盟為品牌帶來很多衝擊，當中最明顯的是推出首個Monogram圖案，而剛剛踏入盛夏，名為TB Summer

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