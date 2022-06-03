BURBERRY 無盡的TB 副刊版 2022/06/03 分享： 分享： 不經不覺時裝設計師Riccardo Tisci當上BURBERRY的創作總監已有4年時間，他的加盟為品牌帶來很多衝擊，當中最明顯的是推出首個Monogram圖案，而剛剛踏入盛夏，名為TB Summer ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Anna Sui本地獨賣 2022/05/27 Anna Sui本地獨賣 宮澤理惠女神藝術復刻 2022/05/20 宮澤理惠女神藝術復刻 FENDACE 當芬迪遇上范思哲 2022/05/20 FENDACE 當芬迪遇上范思哲 時尚界聲音導航BALENCIAGA 2022/05/13 時尚界聲音導航BALENCIAGA Rupert Sanderson PEBBLE 獨家限定 2022/05/06 Rupert Sanderson PEBBLE 獨家限定 時裝服飾種類 時裝服飾 消費資訊 消費種類 英國 手袋 鞋履 運動用品