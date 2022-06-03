Patek Philippe選擇專業 藍的原因 副刊版 2022/06/03 分享： 分享： 作為首度推出可短時量度1/10秒單按鈕計時秒錶（ref. 5470P-001），百達翡麗（Patek Philippe）把機芯安放在鉑金錶殼中運作，並配搭藍色錶面，在秒針上加添紅色元素點睛。 大概，配搭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 超薄技術Piaget 今日 超薄技術Piaget B先生70年連環飛行事件 BREITLING 2022/05/27 B先生70年連環飛行事件 BREITLING 絕色CHANEL 2022/05/13 絕色CHANEL 給地表最強的母親們 聊表心意時刻 2022/05/06 給地表最強的母親們 聊表心意時刻 與PANERAI行政總裁專訪 疫情是我們很重要的歷史性時刻 2022/04/29 與PANERAI行政總裁專訪 疫情是我們很重要的歷史性時刻 成交 運動 珠寶 專利 牛 日內瓦 鉑金 鐘錶 鐘錶 美元