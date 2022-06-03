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Patek Philippe選擇專業 藍的原因

副刊版 2022/06/03

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作為首度推出可短時量度1/10秒單按鈕計時秒錶（ref. 5470P-001），百達翡麗（Patek Philippe）把機芯安放在鉑金錶殼中運作，並配搭藍色錶面，在秒針上加添紅色元素點睛。

大概，配搭

...

欄名 : Watch

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