Heimat重新定義德國菜 副刊版 2022/06/03 分享： 分享： 今年初已聽聞香港麗思卡爾頓酒店的行政總廚Peter Find會籌備自己的新餐廳，終於來到6月有聲氣了。 餐廳以Heimat為名，德文指「家園」的意思，意味着走德國家鄉菜路綫，卻以精緻化版本來呈現傳統德國 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 2022/04/29 米芝蓮餐廳Hansik Goo 展現韓國清新春菜 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 2022/04/29 半島酒店商場高級Omakase 新主廚上場推出全新矜貴菜單 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 2022/04/22 奕居聯乘本地品牌Matchali 推出抹茶主題下午茶 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 2022/04/22 過江龍米芝蓮2星韓菜攻港 西九M+全新創意料理Mosu 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 2022/04/15 兩間米芝蓮餐廳推出自煮套餐 足不出戶嘗名廚出品 香港 美國 歐洲 酒店 設計 餐廳 美食 中環 德國 菜式