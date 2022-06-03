Heimat重新定義德國菜

今年初已聽聞香港麗思卡爾頓酒店的行政總廚Peter Find會籌備自己的新餐廳，終於來到6月有聲氣了。

餐廳以Heimat為名，德文指「家園」的意思，意味着走德國家鄉菜路綫，卻以精緻化版本來呈現傳統德國

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