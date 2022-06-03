可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌

藝術又豈止繪畫、裝置、雕塑那麼簡單？經年累月製作的佳釀，也是一門藝術。

蘇格蘭威士忌龍頭Macallan也來湊Art Basel的熱鬧，除了推出品牌迄今為止年份最久（81年）的威士忌The Reach外

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