瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺 副刊版 2022/06/03 分享： 分享： 疫情前，香港全年不乏國際展覽，但即使活動再精采，要是沒有實行減廢行動，事後只會遺下海量垃圾。由綠惜地球舉辦的「瞬間拼地球」展覽，目的是向公眾及活動策劃宣揚活動減廢。 展覽由藝術家從多角度喚醒公眾於活動的 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 今日 瑰麗酒店西班牙餐廳Bayfare Social 新主廚推全新餐單 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 2022/06/01 如心酒店父親節意式自助餐 人氣小酒館 嘗招牌4道菜 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 2022/05/30 Nike成立50周年展覽 4大展區重現張家朗身影 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 2022/05/30 西環意菜店改名Trattoria Piccolo 全新形象帶來威尼斯小食 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶 2022/05/28 數碼港艾美酒店x法國護髮品牌 推出夏日下午茶