瞬間拼地球廢物再生展覽 3米高環保藝術衝擊視覺

疫情前，香港全年不乏國際展覽，但即使活動再精采，要是沒有實行減廢行動，事後只會遺下海量垃圾。由綠惜地球舉辦的「瞬間拼地球」展覽，目的是向公眾及活動策劃宣揚活動減廢。

展覽由藝術家從多角度喚醒公眾於活動的

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