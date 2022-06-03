促碳中和達標 商界須坐言起行

世界各地不少政府均肩負起世界公民責任，制定了應對氣候變化的目標，中國國家主席習近平在2020年9月的聯合國大會上承諾，中國會在2030年前達到二氧化碳排放峰值，並在2060年前實現碳中和。

至於香港，特區政府亦已於2021年10月公布的《香港氣候行動藍圖2050》中宣布，爭取在2050年之前實現碳中和。有了這個由上而下的決心，商界參與和合作應對氣候變化的決心亦得以增強。

盈利與可持續環境 非相互排斥

在應對氣候變化方面，商界的角色舉足輕重，而盈利和環境可持續並非相互排斥，企業可為股東和環境雙方創造價值，但必須坐言起行，從現在開始採取行動，為我們的地球作出改變。

邁向淨零，務須坐言起行，聯合國呼籲企業制定以科學為本的目標，限制全球氣溫上升在攝氏1.5度內。不少企業簽署了聯合國的「1.5°C商業目標」，展開碳中和旅程，雀巢亦不例外。

推動再生農業 避免濫伐森林

雖然企業響應聯合國的碳中和呼籲，但由於市場需求、生產成本和就業等因素，不同業界在碳排放份額方面處境各異。全球顧問機構麥肯錫（McKinsey）指出，在農業和食品業方面，當耕牧者採用更具溫室氣體效益的耕作方式，而消費者亦減少食用會產生大量甲烷的動物之肉類，碳排放量就會相應減少。

就此，雀巢全力推動再生農業，並在價值鏈其他方面採取行動，就應對氣候變化果斷採取行動。

根據具時間性的詳細路綫圖，雀巢將會最遲在2050年實現碳中和；在採購方面，計劃在2025年，將有20%的關鍵原料來自再生農業方式，並在2030年將份額提升到50%。

在可持續採購方面，我們注重避免濫伐森林，而香港公司在糖和大豆等方面的採購，已經實現了「零毀林」；同時，改良產品以使其更環境友善、改革產品組合的工作也已展開，致力向碳中和品牌轉型。

自2019年起，公司在全球不同市場推出植物性食品，亦有在香港多個產品類別提供植物性選項。對於香港的消費者而言，這意味着他們也可以透過選擇這些產品，從而朝着淨零的方向一同邁進。

產品包裝也是注重的一方面，其承諾在2025年前，百分百使用可回收再生或可重複使用的包裝，並同時將原生塑料的使用量減少三分之一，持續探索和開發更可持續包裝的解決方案。

善用低碳貨車 提高物流效率

其他業務運作方面也正在轉型，例如生產過程將應用更多可再生能源，而在物流方面亦致力提高運營效率，也在全球轉向使用碳排放更低的車隊，例如瑞士的Nespresso產品由氫能貨車運送，又在瑞典試用電動貨車。

我們亦與不同合作夥伴攜手，將對環境的影響降到最低，例如嘗試在香港提升塑料回收，尤其是5號聚丙烯（PP）塑料，故與服務智障人士的非牟利機構匡智會合作推行一個5號PP塑膠回收計劃。

世界經濟論壇發表的一篇文章指出，很多企業在實踐碳中和商業模式的同時，也能做到保持盈利。企業高管和董事會必須明白，營運和環境可持續並不矛盾。

聯合國秘書長古特雷斯曾表示：「人類向自然宣戰，自然反擊了、怒吼了，力度也愈來愈大。」對於包括企業在內的所有人來說，現在就是坐言起行的合適時機，不然就為時已晚了。

▲ 各地不少政府均肩負起世界公民責任，制定了應對氣候變化的目標。圖為第26屆聯合國氣候大會。（資料圖片）